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 | Emir Yücel

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

Yeni sezon için hazırlıklarına Portekiz’de devam eden Fenerbahçe, transferde de yılın bombasını patlatmak üzere. Başkan Ali Koç, milli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirerek takımda görmek istediğini bildirdi. Öte yandan, yılın transfer bombası hakkında bir paylaşım yapan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın; ‘Fenerbahçemize hayırlı olsun’ dedi. İşte detaylar…

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Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 10:04

Geçtiğimiz sezon hedeflerine ulaşamayan Mourinho yönetimindeki , bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlık yapıyor.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

Üst üste transferler yaparak takımı güçlendiren sarı lacivertli ekip, sezonunun bombasını patlatmak üzere.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE YOLUNDA!

İtalya’nın İnter takımında forma giyen başarılı milli futbolcu için girişimlerde bulunan , nihai sonuca ulaşamamıştı.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

Başarılı milli futbolcu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Teknik direktör ’nun oyuncuya tam not vermesinden sonra, Başkan Ali Koç, Çalhanoğlu’nu arayarak takımda görmek istediğini bildirdi.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

HAKAN ÇALHANOĞLU HAYIRLI OLSUN!

Başkan Ali Koç’un yoğun çaba sarf ettiği transfer sürecinde, dün gece saatlerinde sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirerek; ‘Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun’ ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun 💛💙</p>&mdash; Serhat Akin (@serhatakin81) <a href="https://twitter.com/serhatakin81/status/1946321083474264445?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla İnter taraftarına beste dahi yazdıran Çalhanoğlu, 47 maçta 11 gol ve 8 asist yaparak takımına çok büyük katkı sağladı.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

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#Spor
#galatasaray
#transfer
#jose mourinho
#hakan çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Spor
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