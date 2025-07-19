Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe için Türkiye’ye geliyor! İşte yılın transfer haberi

Geçtiğimiz sezon hedeflerine ulaşamayan Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlık yapıyor.

Üst üste transferler yaparak takımı güçlendiren sarı lacivertli ekip, transfer sezonunun bombasını patlatmak üzere.

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE YOLUNDA!

İtalya’nın İnter takımında forma giyen başarılı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için girişimlerde bulunan Galatasaray, nihai sonuca ulaşamamıştı.

Başarılı milli futbolcu için şimdi de Fenerbahçe devreye girdi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuncuya tam not vermesinden sonra, Başkan Ali Koç, Çalhanoğlu’nu arayarak takımda görmek istediğini bildirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU HAYIRLI OLSUN!

Başkan Ali Koç’un yoğun çaba sarf ettiği transfer sürecinde, dün gece saatlerinde sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirerek; ‘Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun’ ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun 💛💙</p>— Serhat Akin (@serhatakin81) <a href="https://twitter.com/serhatakin81/status/1946321083474264445?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla İnter taraftarına beste dahi yazdıran Çalhanoğlu, 47 maçta 11 gol ve 8 asist yaparak takımına çok büyük katkı sağladı.