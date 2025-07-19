Dünya Fenerbahçeliler Günü ne zaman? İşte 19.07'nin ortaya çıkışı

Fenerbahçe taraftarları, kulüplerine olan sevgilerini özel bir günde bir kez daha yüksek sesle dile getiriyor. İşte 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nün tarihi ve anlamı…

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Fenerbahçeliler Günü, her yıl 19 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla anılarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Taraftarlar, 19 Temmuz’u sosyal medya paylaşımları, taraftar dernekleri aracılığıyla düzenlenen etkinlikler ve kutlamalarla değerlendirerek geçirir.

19.07 NEDEN DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

19 Temmuz’un Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak seçilmesinin nedeni, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş yılı olan 1907’yi simgelemesidir. Tarih formatı (19.07), kulübün kuruluş yılını temsil edecek şekilde özellikle seçilmiş ve bu nedenle sembolik bir anlam taşımaktadır. Dünya Fenerbahçeliler Günü, 2002 yılından itibaren resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır.

BUGÜN FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MÜ?

Bugün, 19 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün her yıl 19 Temmuz’da kutlanmaktadır. Taraftarlar, sosyal medya platformlarında ve taraftar dernekleri aracılığıyla düzenlenecek etkinliklerle bu günü kutlayacak.