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 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen İstanbul yolcusu: Tarih belli oldu! Türk futbol tarihinin en büyük transferi gerçekleşiyor

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile sürdürdüğü pazarlıkta sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü Nijeryalı futbolcuyu rekor bir bonservis bedeli ile renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Victor Osimhen'in İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu. Türk futbol tarihinin en büyük transferi gerçekleşiyor.

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Osimhen İstanbul yolcusu: Tarih belli oldu! Türk futbol tarihinin en büyük transferi gerçekleşiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:54

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen , gösterdiği performans ile hem kulübün hem de taraftarın beğenisini kazandı. Nijeryalı yıldızın bonservisi için ile masaya oturan Galatasaray'ın günler boyunca süren pazarlığı sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in bonservisini alarak, Türk futbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Osimhen İstanbul yolcusu: Tarih belli oldu! Türk futbol tarihinin en büyük transferi gerçekleşiyor

GALATASARAY VE NAPOLİ SONUNDA EL SIKIŞTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile her konuda anlaşma sağladı. Evrakların tamamlanmasının ardından Victor Osimhen'in transferi kesinlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar bonservisin taksitle ödenecek kısmı için gereken teminat mektubu ve diğer evrakları hazırlıyor.

Osimhen İstanbul yolcusu: Tarih belli oldu! Türk futbol tarihinin en büyük transferi gerçekleşiyor

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE REKOR

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro ise 1 yıl içinde ödemek şartı ile toplamda 75 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sarı-kırmızılılar ayrıca Victor Osimhen'in sonraki satışının karından Napoli'ye yüzde 10 pay, ve gol başına prim verecek. Son olarak ise Victor Osimhen 2 yıl boyunca hiçbir İtalyan kulübüne satılmayacak.

Osimhen İstanbul yolcusu: Tarih belli oldu! Türk futbol tarihinin en büyük transferi gerçekleşiyor

OSİMHEN NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Osimhen'in ne zaman İstanbul'a geleceği de belli oldu. Ajansspor'un haberine göre Osimhen'in yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak. Sarı-kırmızılıların Osimhen için RAMS Park'ta imza töreni düzenlemesi bekleniyor. İmza törenin ardından ise Osimhen, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Napoli
#türk futbolu
#victor osimhen
#Rekord
#Spor
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