Çamaşır yıkarken bu detayı atlamayın! Sıvı ve toz deterjan arasındaki farklar şaşırtıyor

Çoğu zamana çamaşır yıkarken akıllarda hep aynı soru dönüyor, sıvı mı yoksa toz mu deterjan daha iyi bir temizlik imkânı sunuyor. Çünkü kıyafetlerin temizliğinde ve uzun süre ilk günkü gibi görümünü koruması açısından büyük önem taşıyor. Bu sebeple sıvı ve toz deterjan arasındaki farklar düşündürüyor. Ancak çamaşır yıkarken bu detayı atlamayın çünkü iki deterjan arasındaki farklar düşündürürken bir yandan da şaşırtmaya devam ediyor.

ÇAMAŞIR YIKARKEN BU DETAYI ATLAMAYIN!

Çamaşır yıkarken kimisi toz deterjanı kimisi de sıvı deterjanı kullanmayı seçiyor. Ancak iki deterjanı kullanan kişiler çamaşır yıkarken bu detayı düşünmeden hareket ediyor. Çamaşır yıkarken önceliğimiz her zaman kıyafetlerin temizliği ve uzun süre kalan kokusu olması gerekiyor.

Çamaşırların kumaş türü, renkleri, kirlilik seviyeleri ve yıkama sıcaklığı gibi durumlar deterjan seçiminde belirleyici özellikler arasında yerini alıyor. Sadece deterjanın türüne göre değil ne kadar kullanıldığına ve çamaşır makinesinin doğru programda çalıştırılmasına da dikkat edilmesi gerekiyor.

Diğer bir yandan da çamaşırlar için yanlış deterjan seçimi, kıyafetlerde kalıntı oluşmasına ve beklenen temizlik sonucunun alınmamasına neden olur. Bu sebeple çamaşır yıkarken kesinlikle makinenin ve çamaşırların kumaş türüne yıkama yapılması lazım. Ondan sonra deterjan seçimine bakılması gerekiyor.

SIVI VE TOZ DETERJAN ARASINDAKİ FARKLAR ŞAŞIRTIYOR

Toz deterjan, özellikle beyaz çamaşırların yıkanmasında oldukça etkilidir. Bazı toz deterjanların içeriğinde bulunan oksijen bazlı ağartıcılar, uygun sıcaklık ve kullanım koşulları gibi durumlar kumaşlardaki lekelerin giderilmesinde oldukça büyük bir yardımcı olur.

Çünkü çamur, toprak ve günlük kullanım gibi kirlerin temizliğinde doğru yöntem toz deterjanlarla olur. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Her toz deterjan ayni içeriğe sahip olmuyor. Bunun için kıyafetlerin etiketine bakın ya da sürekli aldığınız ve kullanmakta memnun olduğunuz deterjan varsa onu da kullanabilirsiniz.

Toz deterjanın avantajları arasında kesinlikle bazı ürünlerinin de daha ekonomik avantajlar sağladığı oluyor. Bununla birlikte, ürünün fiyatı kadar ne kadar çamaşır yıkandığına da önem verilmesi gerekiyor.

Sıvı deterjanlara gelindiğinde ise durum biraz daha değişkenlik gösteriyor. Çünkü günlük kıyafetlerin temizliğinde ve renkli çamaşırların yıkanmasında daha çok tercih ediliyor. Kolay çözünüm sağladığı için düşük sıcaklıklardaki yıkamalarda daha çok pratiklik sağlayabiliyorlar.

Özellikle de yağ ve yemek lekeleri açısından doğru bir kullanım sunabiliyor. Ancak şunu unutmayın ki her sıvı deterjanlar temizlik performansı ürünün içeriğine ve lekenin türüne göre yıkama koşulları da değişime uğruyor. Bir diğer özellikleri ise ölçülerek konulabilmesi sıvı deterjanlarının daha sık kullanılmasına yardımcı oluyor.

Bu sebeple de renkli kıyafetlerin sıvı deterjanlarla yıkanması daha önemli. Çünkü toz deterjanlarda ağartıcılar yer alır. Bu ağartıcılar da zamanla kıyafetlere zarar verebilir. Bununla birlikte uygun sıcaklığın kullanılmaması ya da buna dikkat edilmesi de çamaşır yıkamasında dikkat edilmesi gereken konular arasında yerini alıyor.