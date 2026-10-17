Evde çamaşır kuruturken bir kez daha düşünün! Tam bir hastalık alarmı

Evde çamaşır kurutmak, özellikle yağışlı ve soğuk havalarda pek çok kişinin başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor. Ancak ıslak çamaşırların kapalı bir odada uzun süre bekletilmesi, ortamdaki nem seviyesini artırabiliyor. Yeterince havalandırılmayan evlerde biriken nem, zamanla duvarlarda ve pencere kenarlarında küf oluşmasına neden olabiliyor. Küf ve nem sorunu ise özellikle astım ve alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişiler açısından dikkat edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

ISLAK ÇAMAŞIRLAR EVDEKİ NEMİ ARTIRABİLİR

Yıkamadan çıkan çamaşırlar, üzerlerinde önemli miktarda su barındırıyor. Bu suyun kuruma sırasında buharlaşmasıyla ortama nem yayılıyor. Özellikle küçük odalarda, kapalı pencerelerle ve yetersiz hava dolaşımıyla birlikte bu nemin dışarı atılması zorlaşabiliyor.

Kış aylarında pencerelerin uzun süre kapalı tutulması da sorunu artırabiliyor. Evde birden fazla çamaşır askısının bulunması, çamaşırların kalorifer üzerinde kurutulması ve odanın yeterince hava almaması, nemin birikmesine katkıda bulunabiliyor.

Nem seviyesinin uzun süre yüksek kalması, evin soğuk yüzeylerinde yoğuşmaya yol açabiliyor. Pencere camlarında oluşan su damlacıkları, duvar köşelerindeki kararmalar ve küf kokusu, ortamda nem sorunu bulunduğuna işaret edebiliyor.

KÜF VE NEM SOLUNUM YOLLARINI ETKİLEYEBİLİR

Nemli ortamlarda gelişebilen küfler, havaya sporlar ve çeşitli parçacıklar yayabiliyor. Bu parçacıklara maruz kalmak bazı kişilerde burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve öksürük gibi belirtilerle ilişkili olabiliyor.

Özellikle astımı bulunan kişilerde küf ve nemli ortamlar, solunum şikâyetlerini tetikleyebiliyor. Alerjiye yatkın kişiler de bu tür ortamlardan daha fazla etkilenebiliyor. Bununla birlikte, evde çamaşır kurutan herkesin hastalanacağı düşüncesi doğru değil. Sağlık üzerindeki etkiler; nemin düzeyine, maruziyet süresine, evin havalandırmasına ve kişinin mevcut sağlık durumuna göre değişebiliyor.

Burada önemli olan, çamaşır kurutmayı doğrudan bir hastalık nedeni olarak görmek yerine evdeki nem ve küf riskini azaltmak. Özellikle sürekli devam eden rutubet kokusu, duvarlarda küflenme veya tekrarlayan yoğuşma fark edildiğinde sorunun kaynağının belirlenmesi gerekiyor.

KIŞ AYLARINDA RİSK NEDEN DAHA FAZLA?

Havaların soğumasıyla birlikte çamaşırları dışarıda kurutmak zorlaşırken evlerin pencereleri de daha az açılıyor. Bu durum, kuruyan çamaşırlardan yayılan nemin içeride kalmasına neden olabiliyor. Ayrıca soğuk duvarlar ve pencere kenarları, havadaki nemin yoğunlaşmasını kolaylaştırabiliyor.

Özellikle küçük evlerde, yatak odalarında ve hava dolaşımının sınırlı olduğu alanlarda çamaşır kurutmak daha fazla dikkat gerektiriyor. Çamaşırların uzun süre ıslak kalması da kurutma süresini uzatarak ortamın nemli kalmasına katkıda bulunabiliyor.

Evde nem sorunu yaşanıyorsa yalnızca pencereyi kısa süre açmak yeterli olmayabilir. Nem kaynağının azaltılması, etkili havalandırma sağlanması ve gerekiyorsa uygun bir nem alma cihazından yararlanılması değerlendirilebilir.