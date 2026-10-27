Çin 413 milyon dolarlık projeyi duyurdu! Dünyada bir ilk olacak

Çin, derin deniz araştırmalarında kullanılmak için 74 bin tonluk kendi gücüyle hareket eden yüzer bir araştırma platformu inşa edecek. 413 milyon dolarlık proje kapsamında geliştirilecek yapı; laboratuvarları, yaşam alanları ve hareket kabiliyeti ile uzun süre denizde kalarak bilimsel çalışmalar yürütmek üzere tasarlandı.

Platformun işletmesini Shanghai Jiao Tong Üniversitesi üstlenecek. Tasarım ve inşa çalışmalarını ise China State Shipbuilding Corporation'ın (CSSC) iştiraki Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding gerçekleştirecek. İnşaatın 2028'de başlaması, platformun Haziran 2030'da teslim edilmesi öngörülüyor.

Geleneksel araştırma gemilerinden farklı bir tasarıma sahip olacak ada, çift gövdeli katamaran yapısını yarı batabilir ana gövdeyle birleştirecek. Böylece bilim insanlarının deniz ekosistemleri, okyanus mühendisliği ve ağır hava koşulları üzerine araştırmalar yürütürken uzun süre açık denizde kalması hedefleniyor.

ZORLU DENİZ KOŞULLARINDA ÇALIŞACAK

Çin medyasında yer alan bilgilere göre platformun uzunluğu yaklaşık 138 metre, genişliği 85 metre, ana güverte yüksekliği ise 45 metre olacak. 74 bin tona ulaşması beklenen yapının azami hızı 20,4 km/sa olarak açıklandı.

Katamaran tasarımının, açık denizde uzun süreli görevler sırasında dengeyi ve deniz koşullarına dayanıklılığı artırması amaçlanıyor. Proje teknik özelliklerine göre platform, yaklaşık 6 ila 9 metre anlamlı dalga yüksekliğine karşılık gelen Sea State 7 koşullarında çalışabilecek. Ayrıca saatte 266 km/sa değerinin üzerinde güçlü tayfunlara dayanacak şekilde tasarlandı.

Kendi gücüyle hareket edebilmesi de projenin temel özellikleri arasında yer alıyor. Sabit bir noktaya kalıcı olarak demirlemek yerine araştırma ihtiyaçlarına göre farklı bölgelere geçebilecek. Ve gemilerin hareket kabiliyetini yüzer tesislerin geniş çalışma alanı ve uzun süreli konaklama imkanlarıyla bir araya getirecek.

Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding şirketi, daha önce 3 bin metre derinliğe kadar sularda çalışmak üzere tasarlanan 6. nesil yarı batabilir bir sondaj platformunun inşasında görev almıştı.

6 LABORATUVARDA DENİZ VE MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI YAPILACAK

Yüzer araştırma merkezinde, denizcilik alanındaki ağır ekipmanlar ve sistem teknolojilerine odaklanan laboratuvarların yanı sıra deniz kaynaklı afetler, meteoroloji ve okyanus ekosistemlerindeki uzun vadeli değişimleri inceleyecek tesisler bulunacak. Bünyesinde toplam 6 gemi laboratuvarı da barındırabilecek.