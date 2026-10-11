20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

20 MİLYAR DOLARLIK FARKIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Piyasalarda endişe yaratan 70 milyar dolarlık rakam, aslında OpenAI tarafından açıklanmış resmi bir gelir hedefi değildi. Bu tutar, yatırımcıların farklı bir hesaplama yöntemi kullanarak ulaştığı tahminden oluşuyordu.

Hesaplamada, OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic’in gelirlerini belirlerken kullandığı yöntem esas alındı. Anthropic, müşterilerin Amazon Web Services ve Google Cloud gibi bulut platformları üzerinden yapay zeka modellerine yaptığı harcamaları da gelirlerine ekliyor. OpenAI ise aynı tür satışları kendi gelir hesabına benzer şekilde yansıtmıyor.

Dolayısıyla iki şirketin gelirlerini doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabiliyor. Anthropic’in temmuz sonunda yıllıklandırılmış gelirinin 65 milyar dolara ulaştığı öne sürülürken OpenAI’ın eylül sonundaki rakamı 50 milyar dolara yaklaşıyor. Ancak kullanılan hesaplama yöntemleri farklı olduğu için yalnızca bu rakamlara bakarak şirketlerin ticari performansları hakkında kesin bir değerlendirme yapmak güç.