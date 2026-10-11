Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:50
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

Yapay zeka sektörünün en büyük oyuncularından OpenAI’ın gelir rakamları, ABD borsalarında satış baskısını artırdı. Şirketin eylül sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelirinin 50 milyar dolara yaklaştığını yatırımcılarına bildirmesi, piyasaların beklediği rakamla arasında ciddi bir fark olduğunu ortaya koydu.

Geçen ay yatırımcıların hesaplamalarında yaklaşık 70 milyar dolar seviyesinde gösterilen gelir, açıklanan rakamın 20 milyar dolar üzerinde kaldı. Bu gelişme, yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyütürken özellikle çip üreticileri ve bulut teknolojisi şirketlerinin hisselerinde sert düşüşlere yol açtı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Söz konusu 20 milyar dolarlık fark, OpenAI’ın satışlarının azaldığı ya da şirketin gelir hedefini tutturamadığı anlamına gelmiyor.

2
20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

20 MİLYAR DOLARLIK FARKIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Piyasalarda endişe yaratan 70 milyar dolarlık rakam, aslında OpenAI tarafından açıklanmış resmi bir gelir hedefi değildi. Bu tutar, yatırımcıların farklı bir hesaplama yöntemi kullanarak ulaştığı tahminden oluşuyordu.

Hesaplamada, OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic’in gelirlerini belirlerken kullandığı yöntem esas alındı. Anthropic, müşterilerin Amazon Web Services ve Google Cloud gibi bulut platformları üzerinden yapay zeka modellerine yaptığı harcamaları da gelirlerine ekliyor. OpenAI ise aynı tür satışları kendi gelir hesabına benzer şekilde yansıtmıyor.

Dolayısıyla iki şirketin gelirlerini doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabiliyor. Anthropic’in temmuz sonunda yıllıklandırılmış gelirinin 65 milyar dolara ulaştığı öne sürülürken OpenAI’ın eylül sonundaki rakamı 50 milyar dolara yaklaşıyor. Ancak kullanılan hesaplama yöntemleri farklı olduğu için yalnızca bu rakamlara bakarak şirketlerin ticari performansları hakkında kesin bir değerlendirme yapmak güç.

3
20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

WALL STREET’TE SATIŞ DALGASI: NASDAQ YÜZDE 1,25 DÜŞTÜ

Gelir rakamlarının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılar, teknoloji hisselerindeki satışların önüne geçemedi. Perşembe günü ABD borsalarında yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler yeniden öne çıkarken teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

Satışların merkezinde ise OpenAI’ın büyümesine büyük kaynak ayıran şirketler vardı. OpenAI’a yüksek miktarda bilgi işlem kapasitesi sağlamayı taahhüt eden Oracle’ın hisseleri yüzde 5,5 geriledi. Şirketle milyarlarca dolarlık anlaşmaları bulunan yapay zeka bulut hizmetleri sağlayıcısı CoreWeave ise yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

OpenAI’ın önemli yatırımcılarından Microsoft da düşüşten kaçamadı. Amazon, Alphabet ve Meta ile birlikte Microsoft hisselerinde yüzde 1’in üzerinde kayıplar yaşandı. Bu şirketlerin ortak noktası, yapay zeka hizmetlerini büyütmek için veri merkezlerine ve bilgi işlem altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım yapmaları.

4
20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

NVİDİA, AMD VE BROADCOM HİSSELERİNDE SERT KAYIP

Satış baskısı yalnızca bulut teknolojisi şirketleriyle sınırlı kalmadı. Yapay zeka yatırımlarının en büyük kazananları arasında gösterilen çip üreticileri de geriledi. Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 3, AMD hisseleri ise yüzde 4 civarında değer kaybetti. OpenAI ile özel bir çip geliştiren Broadcom'un hisselerinde de yüzde 4,35 düşüş yaşandı. OpenAI’ın yaklaşık yüzde 13 hissesine sahip SoftBank Group da satış dalgasından etkilendi. Şirketin hisseleri, cuma günü Tokyo piyasalarında kayıplarının bir bölümünü geri almadan önce yüzde 7,3'e kadar geriledi.

5
20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

OPENAI’IN HEDEFİ 1,4 TRİLYON DOLARLIK DEĞERLEME

Gelir rakamları tartışılırken OpenAI cephesinde yeni yatırım arayışları da sürüyor. Mart ayında 852 milyar dolar değerlemeye ulaştığı bildirilen şirketin, bu kez 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden en az 30 milyar dolar yeni kaynak toplamayı hedeflediği öne sürülüyor. Ancak bu büyüklükteki finansman planları, yatırımcıların şirketin gelir ve harcamalarını daha ayrıntılı incelemesine neden oluyor.

Özellikle yapay zeka altyapısına yapılan devasa yatırımların ne kadar sürede gelir yaratacağı sorusu, piyasalardaki tartışmaların odağında bulunuyor. OpenAI’ın 2027 yılında halka arz edilmesi beklenirken rakibi Anthropic’in de kasım ayı gibi erken bir tarihte borsaya açılma seçeneğini değerlendirdiği bildiriliyor.

Olası halka arzlarla birlikte iki şirketin denetlenmiş finansal tablolarının yatırımcılar tarafından daha kapsamlı incelenmesi mümkün hale gelebilir.

6
20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

YAPAY ZEKA ÇİPLERİNE TALEP HIZ KESMİYOR

OpenAI’ın gelirleri üzerinden başlayan tartışmalar teknoloji hisselerini aşağı çekerken çip sektöründen gelen bazı veriler ise farklı bir tablo ortaya koydu. Samsung, perşembe günü yaptığı açıklamada üçüncü çeyrek faaliyet kârının 107,4 trilyon wona, yani yaklaşık 80,2 milyar dolara ulaştığını tahmin etti.

Bu rakamın kesinleşmesi durumunda Samsung, bir teknoloji şirketinin bugüne kadar açıkladığı en yüksek çeyreklik faaliyet kârına ulaşmış olacak. Böylece şirket, Nvidia’nın son çeyrekte kaydettiği 63,7 milyar dolarlık faaliyet kârını da geride bırakacak.

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'den gelen veriler de dikkat çekti. Şirketin eylül ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 arttı. Üçüncü çeyrek geliri ise 1,49 trilyon Tayvan dolarına, yaklaşık 46,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.