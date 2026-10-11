20 milyar dolar ortalığı yaktı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

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İstanbul
Yapay zeka sektörünün en büyük oyuncularından OpenAI’ın gelir rakamları, ABD borsalarında satış baskısını artırdı. Şirketin eylül sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelirinin 50 milyar dolara yaklaştığını yatırımcılarına bildirmesi, piyasaların beklediği rakamla arasında ciddi bir fark olduğunu ortaya koydu.
Geçen ay yatırımcıların hesaplamalarında yaklaşık 70 milyar dolar seviyesinde gösterilen gelir, açıklanan rakamın 20 milyar dolar üzerinde kaldı. Bu gelişme, yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyütürken özellikle çip üreticileri ve bulut teknolojisi şirketlerinin hisselerinde sert düşüşlere yol açtı. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Söz konusu 20 milyar dolarlık fark, OpenAI’ın satışlarının azaldığı ya da şirketin gelir hedefini tutturamadığı anlamına gelmiyor.
Piyasalarda endişe yaratan 70 milyar dolarlık rakam, aslında OpenAI tarafından açıklanmış resmi bir gelir hedefi değildi. Bu tutar, yatırımcıların farklı bir hesaplama yöntemi kullanarak ulaştığı tahminden oluşuyordu.
Hesaplamada, OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic’in gelirlerini belirlerken kullandığı yöntem esas alındı. Anthropic, müşterilerin Amazon Web Services ve Google Cloud gibi bulut platformları üzerinden yapay zeka modellerine yaptığı harcamaları da gelirlerine ekliyor. OpenAI ise aynı tür satışları kendi gelir hesabına benzer şekilde yansıtmıyor.
Dolayısıyla iki şirketin gelirlerini doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabiliyor. Anthropic’in temmuz sonunda yıllıklandırılmış gelirinin 65 milyar dolara ulaştığı öne sürülürken OpenAI’ın eylül sonundaki rakamı 50 milyar dolara yaklaşıyor. Ancak kullanılan hesaplama yöntemleri farklı olduğu için yalnızca bu rakamlara bakarak şirketlerin ticari performansları hakkında kesin bir değerlendirme yapmak güç.
Gelir rakamlarının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılar, teknoloji hisselerindeki satışların önüne geçemedi. Perşembe günü ABD borsalarında yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler yeniden öne çıkarken teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.
Satışların merkezinde ise OpenAI’ın büyümesine büyük kaynak ayıran şirketler vardı. OpenAI’a yüksek miktarda bilgi işlem kapasitesi sağlamayı taahhüt eden Oracle’ın hisseleri yüzde 5,5 geriledi. Şirketle milyarlarca dolarlık anlaşmaları bulunan yapay zeka bulut hizmetleri sağlayıcısı CoreWeave ise yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.
OpenAI’ın önemli yatırımcılarından Microsoft da düşüşten kaçamadı. Amazon, Alphabet ve Meta ile birlikte Microsoft hisselerinde yüzde 1’in üzerinde kayıplar yaşandı. Bu şirketlerin ortak noktası, yapay zeka hizmetlerini büyütmek için veri merkezlerine ve bilgi işlem altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım yapmaları.
Satış baskısı yalnızca bulut teknolojisi şirketleriyle sınırlı kalmadı. Yapay zeka yatırımlarının en büyük kazananları arasında gösterilen çip üreticileri de geriledi. Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 3, AMD hisseleri ise yüzde 4 civarında değer kaybetti. OpenAI ile özel bir çip geliştiren Broadcom'un hisselerinde de yüzde 4,35 düşüş yaşandı. OpenAI’ın yaklaşık yüzde 13 hissesine sahip SoftBank Group da satış dalgasından etkilendi. Şirketin hisseleri, cuma günü Tokyo piyasalarında kayıplarının bir bölümünü geri almadan önce yüzde 7,3'e kadar geriledi.
Gelir rakamları tartışılırken OpenAI cephesinde yeni yatırım arayışları da sürüyor. Mart ayında 852 milyar dolar değerlemeye ulaştığı bildirilen şirketin, bu kez 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden en az 30 milyar dolar yeni kaynak toplamayı hedeflediği öne sürülüyor. Ancak bu büyüklükteki finansman planları, yatırımcıların şirketin gelir ve harcamalarını daha ayrıntılı incelemesine neden oluyor.
Özellikle yapay zeka altyapısına yapılan devasa yatırımların ne kadar sürede gelir yaratacağı sorusu, piyasalardaki tartışmaların odağında bulunuyor. OpenAI’ın 2027 yılında halka arz edilmesi beklenirken rakibi Anthropic’in de kasım ayı gibi erken bir tarihte borsaya açılma seçeneğini değerlendirdiği bildiriliyor.
Olası halka arzlarla birlikte iki şirketin denetlenmiş finansal tablolarının yatırımcılar tarafından daha kapsamlı incelenmesi mümkün hale gelebilir.
OpenAI’ın gelirleri üzerinden başlayan tartışmalar teknoloji hisselerini aşağı çekerken çip sektöründen gelen bazı veriler ise farklı bir tablo ortaya koydu. Samsung, perşembe günü yaptığı açıklamada üçüncü çeyrek faaliyet kârının 107,4 trilyon wona, yani yaklaşık 80,2 milyar dolara ulaştığını tahmin etti.
Bu rakamın kesinleşmesi durumunda Samsung, bir teknoloji şirketinin bugüne kadar açıkladığı en yüksek çeyreklik faaliyet kârına ulaşmış olacak. Böylece şirket, Nvidia’nın son çeyrekte kaydettiği 63,7 milyar dolarlık faaliyet kârını da geride bırakacak.
Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'den gelen veriler de dikkat çekti. Şirketin eylül ayı satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 arttı. Üçüncü çeyrek geliri ise 1,49 trilyon Tayvan dolarına, yaklaşık 46,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.