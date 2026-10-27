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Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 00:40

ABD'de uçağında "terör tehdidi" paniği: Kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü, 1 yolcu tutuklandı

Nevada'dan New Jersey'e gitmek üzere havalanan United Airlines yolcu uçağı, bir yolcunun terör tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine kalkıştan bir saat geçmeden kalktığı havalimanına geri döndü. 25 yaşındaki şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken, uçaktaki 150 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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ABD'de uçağında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 00:40

New Jersey eyaletindeki Newark kentine gitmek üzere 24 Ekim Cumartesi günü Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden havalanan yolcu uçağında "terör tehdidinde" bulunulduğuna dair ihbar alındı.

KALKIŞTAN BİR SAAT GEÇMEDEN GERİ DÖNDÜ

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, gece yapılması planlanan seferde uçak, kalkışının üstünden bir saat geçmeden Las Vegas'a döndü.

25 YAŞINDAKİ YOLCU TUTUKLANDI

Las Vegas polisi, olayın ardından 25 yaşındaki bir yolcunun gözaltına alındığını ve terör eylemine ilişkin tehditte bulunmak veya asılsız bilgi vermek suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

ABD'de uçağında "terör tehdidi" paniği: Kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü, 1 yolcu tutuklandı

Polis, şüphelinin ne yaptığı veya ne söylediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

150 YOLCU GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

, uçakta bulunan 150 yolcuyla Las Vegas'a güvenli şekilde dönüldüğünü ve kararın "olası bir güvenlik endişesi" nedeniyle alındığını duyurdu.

Cumartesi gecesi ertelenen uçuş pazar günü yapıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#Las Vegas
#New Jersey
#Terör Tehdidi
#united airlines
#Newark
#Dünya
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