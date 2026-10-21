Uçak yolculuğunda koltuk seçimi yapılırken genellikle cam kenarı, koridor, bacak mesafesi ve konfor gibi ayrıntılar ön planda tutuluyor. Ancak olası bir uçak kazasında hangi koltukta oturmanın daha güvenli olabileceği de yolcuların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu soruya yanıt arayan araştırmacılar, gerçek bir yolcu uçağı üzerinde gerçekleştirdikleri kontrollü çarpışma testiyle koltuk konumlarının olası etkilerini inceledi. Uçaklardaki en güvenli koltuk hangisi? Uçakta koltuk seçerken nelere dikkat edilmeli? Ön koltuk mu, orta koltuk mu, arka koltuk mu daha güvenli?

UÇAKTAKİ EN GÜVENLİ KOLTUK HANGİSİ?

2012 yılında gerçekleştirilen deneyin sonuçları, test edilen Boeing 727 uçağının arka bölümünde bulunan yolcuların çarpışmadan daha az etkilenmiş olabileceğini gösterdi. Uçağın ön kısmındaki test mankenleri ise çarpışmanın etkilerine daha fazla maruz kaldı.

Bununla birlikte, araştırmanın sonuçları her uçak kazasında arka koltukların en güvenli olacağı anlamına gelmiyor. Kazanın gerçekleşme biçimi, çarpışmanın şiddeti, uçağın aldığı hasar ve tahliye koşulları gibi birçok etken yolcuların hayatta kalma ve yaralanma riskini değiştirebiliyor.

BİLEREK UÇAK DÜŞÜRDÜLER

Nisan 2012’de araştırmacılar, Alaska Airlines’a ait bir Boeing 727 uçağını Meksika’daki bir çölde kontrollü olarak düşürdü. Deney kapsamında uzaktan kumandayla yönlendirilen uçağa, çarpışmanın etkilerini incelemek amacıyla test mankenleri yerleştirildi.

Saatte yaklaşık 225 kilometre hızla yere çarpan uçağın kokpit bölümü ilk darbenin etkisiyle gövdeden ayrıldı. Çarpışmanın ardından uçak gövdesi birden fazla parçaya bölündü. Test sırasında kullanılan ölçüm cihazları sayesinde farklı koltuk konumlarında oluşan etkiler değerlendirildi.

Gerçek bir uçak üzerinde yapılan deney, çarpışmanın uçağın farklı bölümlerinde nasıl sonuçlar doğurabileceğini gözlemleme imkanı sağladı.

UÇAĞIN ÖN, ORTA VE ARKA BÖLÜMLERİNE NE OLDU?

Deneyde elde edilen bulgular, uçağın farklı bölümlerinde bulunan test mankenlerinin çarpışmadan aynı ölçüde etkilenmediğini ortaya koydu.

Ön bölüm: Kokpitin de bulunduğu ön kısım, çarpışmanın etkilerine en fazla maruz kalan bölge oldu. Bu bölümdeki mankenler üzerinde daha ağır etkiler gözlemlendi.

Orta bölüm: Kanatların yakınında bulunan koltuklardaki mankenlerde yaralanmalar tespit edildi. Ancak deneyde bu yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı değerlendirildi.

Arka bölüm: Uçağın arka tarafındaki mankenlerin çarpışmadan görece daha az etkilendiği sonucuna ulaşıldı. Bu nedenle söz konusu testte arka bölüm, diğer bölümlere kıyasla daha avantajlı bir konum olarak öne çıktı.

UÇAKTA KOLTUK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uçakta en güvenli koltuğu seçmek isteyen yolcuların, yalnızca ön veya arka bölümde oturmaya odaklanmaması gerekiyor. Tek bir çarpışma testinden hareketle bütün uçaklar için kesin olarak en güvenli koltuğu belirlemek mümkün değil.

Bunun yerine uçuş ekibinin güvenlik talimatlarına uymak, emniyet kemerini uçuş boyunca bağlı tutmak ve acil durumlarda verilen yönergeleri takip etmek önem taşıyor. Ayrıca acil çıkışların yerini önceden öğrenmek ve tahliye sırasında kabin ekibinin yönlendirmelerine uymak da uçuş güvenliği açısından dikkate alınması gereken noktalar arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, 2012 yılında gerçekleştirilen Boeing 727 deneyi, test edilen çarpışma senaryosunda uçağın arka bölümünün daha avantajlı olduğunu ortaya koydu. Ancak uçakta en güvenli koltuk hangisi sorusunun bütün kazalar için geçerli tek bir yanıtı bulunmuyor.