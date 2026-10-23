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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:46

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar ücretsiz? 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Metro, Marmaray , metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, İBB ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen toplu taşımaların nücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi olacak?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar ücretsiz? 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:46

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 'daki toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 29 Ekim günü metro, marmaray ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. ve tarafından işletilen toplu taşımalar genellikle resmi tatillerde ücretsiz oluyor. Peki 29 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim metro, Marmaray otobüslerin ücret tarifesi nasıl olacak?

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar ücretsiz? 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abduldakadir Uraloğlu 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olması hakkında  "29 Ekim'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz olacak" açıklamasını yaptı. İlgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Buna göre bakanlığa bağlı olarak işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet verecek.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar ücretsiz? 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?

İBB bünyesinde işletilen metrobüs, otobüs, tramvay ve metrolar için henüz Metro İstanbul ve İETT tarafından yapılan resmi açıklamalar bulunmuyor. Ancak her resmi tatilde İBB tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında ücretsiz tarife uygulandığından bu 29 Ekim'de de ücretsiz tarifenin uygulanması bekleniyor. 

ETİKETLER
#İstanbul
#İBB
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Ekonomi
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