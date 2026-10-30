Netanyahu 'seçimleri çalmakla' suçladığı Arap partileri hakkındaki kararını açıkladı

İsrail'de 38 yıl sonra zamanında gerçekleşen genel seçimlerden belirsizlik çıktı ve hükümeti kurma telaşı başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğu 120 sandalyeli mecliste 53 sandalye, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 sandalye elde etti. Her iki taraf da 61 sandalyeye ulaşamadı.

ARAP PARTİLERİ REKOR KIRDI

İsrail'deki genel seçimde ise bir ilk Arap partileri açısından yaşandı. Arap partileri 19 sandalye kazanarak tarihlerindeki en yüksek sayıya ulaştı. Gözler, koalisyon görüşmelerine çevrildi.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arap partilerle görüşmeyeceğini belirterek, "Onlarla hükümet kurmak yasaktır" ifadelerini kullandı.

https://x.com/netanyahu/status/2116050188519235670

Öte yandan Netanyahu'nun Likud partisi kendi koalisyonunun çoğunluğu kaybetmesinin ardından, Arap liderliğindeki partileri seçimleri "çalmakla" suçlamıştı.