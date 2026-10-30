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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:59

Netanyahu 'seçimleri çalmakla' suçladığı Arap partileri hakkındaki kararını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerin ardından 'seçimleri çalmakla' suçladığı Arap partileri hakkındaki kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Netanyahu 'seçimleri çalmakla' suçladığı Arap partileri hakkındaki kararını açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:59

'de 38 yıl sonra zamanında gerçekleşen genel seçimlerden belirsizlik çıktı ve hükümeti kurma telaşı başladı. Başbakan 'nun bloğu 120 sandalyeli mecliste 53 sandalye, eski İsrail Genelkurmay Başkanı liderliğindeki muhalefet bloğu 48 sandalye elde etti. Her iki taraf da 61 sandalyeye ulaşamadı. 

Netanyahu 'seçimleri çalmakla' suçladığı Arap partileri hakkındaki kararını açıkladı

ARAP PARTİLERİ REKOR KIRDI

İsrail'deki genel seçimde ise bir ilk Arap partileri açısından yaşandı. Arap partileri 19 sandalye kazanarak tarihlerindeki en yüksek sayıya ulaştı. Gözler, koalisyon görüşmelerine çevrildi.

Netanyahu 'seçimleri çalmakla' suçladığı Arap partileri hakkındaki kararını açıkladı

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arap partilerle görüşmeyeceğini belirterek, "Onlarla hükümet kurmak yasaktır" ifadelerini kullandı.

https://x.com/netanyahu/status/2116050188519235670

Öte yandan Netanyahu'nun kendi koalisyonunun çoğunluğu kaybetmesinin ardından, Arap liderliğindeki partileri seçimleri "çalmakla" suçlamıştı.

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ETİKETLER
#israil
#binyamin netanyahu
#genel seçim
#likud partisi
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