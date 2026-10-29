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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 23:09

Birbirine düştüler! İsrail’de muhalefetten Netanyahu’ya sert seçim suçlaması: "Organize kampanya yürütüyor"

İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim sonuçlarının geçerliliğini ortadan kaldırmak için organize bir kampanya yürüttüğünü savundu. Şin-Bet ve Seçim Komitesi ile görüşen Eisenkot, seçim sonuçlarında tek bir sapmaya dahi izin vermeyeceklerini bildirdi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Birbirine düştüler! İsrail’de muhalefetten Netanyahu’ya sert seçim suçlaması:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 23:09

'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot, Başbakan 'nun, seçim sonuçlarının geçerliliğini ortadan kaldırmak için organize bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

"BİR SANTİMETRE BİLE SAPMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Yashar Partisi lideri Eisenkot bu açıklamayı, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg ile görüşmesinin ardından yaptı.

Görüşmede, seçimlere dış müdahale şüpheleriyle ilgili son gelişmeler ve yürütülen soruşturma hakkında bilgilendirilen Eisenkot, "Netanyahu'nun, iktidarı kendi çıkarları lehine ama İsrail çıkarları aleyhine kullandığı günler geride kaldı." ifadesini kullandı.

Eisenkot, "bir santimetre bile olsa seçim sonuçlarında sapmaya izin vermeyeceğini" iddia etti.

Birbirine düştüler! İsrail’de muhalefetten Netanyahu’ya sert seçim suçlaması: "Organize kampanya yürütüyor"

Seçimlere dış müdahaleyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair Eisenkot, ne olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Başta Netanyahu’nun partisi Likud olmak üzere diğer aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Katar ise İsrail’de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

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#israil
#binyamin netanyahu
#Şin-bet
#Gadi Eisenkot
#Likud
#Dünya
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