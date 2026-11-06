TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:42

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinin yeni bölüm fragmanındaki kadına şiddet sahneleri büyük bir tepkiye neden olmuştu. Uğur Aslan, dizideki şiddetin ekrana sunuluş biçimini eleştirdi. Ünlü oyuncu, dizilerdeki reyting kaygısı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:42

ekranlarının yeni sezon için hazırladığı, 'in başrolünde yer aldığı '' dizisi, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından yeniden izleyicilerin eleştirisine maruz kaldı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Güneşin Doğduğu Yer dizisi yayınlandığı günden bu yana sahneleriyle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak yeni bölüm fragmanındaki kadına yönelik şiddet sahnesiyle tepki toplayan diziye bu kez ünlü oyuncu Uğur Aslan'dan bir yorum geldi. Sosyal medyada adeta tartışma konusu haline gelen fragmana oyuncular da dahil oldu. İzleyiciden birçok eleştiri alan tartışmalı görüntülerin tanıtımdan kaldırılmasının ardından Uğur Aslan konuyla ilgili soruları cevapladı. Ünlü oyuncu, dizideki şiddetin ekrana sunuluş biçimini eleştirdi. Uğur Aslan, dizilerdeki reyting kaygısı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ ŞİDDET SAHNESİYLE TEPKİ ÇEKTİ!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Beyza Gümülcineli'nin yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi, yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana çarpıcı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölüm fragmanındaki şiddet sahnesi seyirciden tepki çekti. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanındaki şiddet görüntüleri tartışmalara neden oldu.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi, 8. bölüm 2. tanıtımıyla gündeme geldi. TimsBi Productions imzası taşıyan dizinin yayınlanan fragmanında kadına yönelik şiddet sahneleri çok konuşuldu. Çukurova’nın önde gelen ailelerinden Kozan’ların oğlu Kenan ile Almanya'da doğup büyüyen Leyla'nın aşkını seyirciyle buluşturan diziye seyirciden sert tepkiler geldi.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

Almanya’dan Çukurova’ya uzanan sarsıcı aşk hikayesini perşembe akşamları izleyiciyle buluşturan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölüm tanıtımında Burak Özçivit'in oynadığı Kenan karakterinin Leyla'nın kardeşini tren raylarına ittiği, başına ayağıyla bastığı ve silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanının tanıtılmasıyla birlikte sosyal medyada eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

Seyirciler, dizide kadına yönelik şiddetin bu şekilde sunulmasına karşı çıktı. Diğer yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise Güneşin Doğduğu Yer dizisine yönelik boykot çağrısında bulundu. Birçok kullanıcı, bu şiddet sahnelerinin tanıtıma koyulmasının ilgi çekmek amacıyla yapıldığını savundu. Dizinin 3. bölümünde de Kenan'ın yıllar sonra oğluna kavuşmak isteyen Leyla'ya şiddet uygulaması dikkat çekmişti. İkilinin tren rayları arasında yaşadıkları gerilim Kenan'ın Leyla'yı itmesi ve kafasını trene vurmasıyla büyük tepkilere neden olmuştu.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

ŞİDDET SAHNESİ FRAGMANDAN ÇIKARILDI!

İntikamı, geçmişten gelen aile sırlarını ve bölgenin köklü aileleri arasındaki güç mücadelesini ekrana taşıyan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde yayınlanan sahneler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizi ilk bölümlerindeki şiddet sahneleriyle tepki çekerken, yeniden bir şiddet sahnesinin yeni bölüm fragmanında verilmesi ise izleyicilerin tepkilerine neden oluyor.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayınlanan son fragmanındaki şiddet görüntüleri ve sahnenin sunuluş şekli izleyicilerin yeni tepkilerine ve eleştirilerine yol açtı. Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle birlikte fragman revize edildi ve tartışmalı sahneler çıkarıldı. Fragman yeniden kurgulanarak seyirciyle paylaşıldı. Yeni tanıtımda Kenan'ın Leyla'nın kardeşinin başına ayakla bastığı görüntüler kaldırıldı.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin fragmanında yayınlanan bu görüntüler sonrası televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerinin hangi sınırlar içinde gösterilmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar da beraberinde geldi. Konu izleyicilerin de dışına çıkarak oyunculara da sorulmaya başlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve rol gereği kadına şiddet uyguladığı görüntüler, ünlü oyuncu Uğur Aslan'a soruldu.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

UĞUR ASLAN'DAN KADINA ŞİDDET SAHNELERİNE SERT ELEŞTİRİ!

Ünlü ve başarılı oyuncu Uğur Aslan, tartışmalara konu olan Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki şiddet sahnelerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Dizideki şiddet sahneleri, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aslan'a da soruldu. Ünlü oyuncu, reyting kaygısıyla şiddetin öne çıkarılmasına karşı çıktı.

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

Söz konusu görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan Uğur Aslan, televizyon sektöründeki reyting kaygısına dikkat çekti. Başarılı oyuncu, izlenme hedefinin kadına yönelik ağır şiddet ve aşağılama içeren görüntüleri kullanmayı haklı çıkaramayacağı yönünde görüşlerini belirtti. Aslan, şiddet sahnesi hakkında şu ifadelere yer verdi:

"'Cennet anaların ayağının altındadır.' diyen bir kültürün kadına böyle bir zorbalık etmesi bana çok acayip geliyor. Kaldı ki iki kız çocuk babası olarak bu cümleyi kuruyorum. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Böyle bir şeyin bir dizide, bir sinema filminde, kadına şiddeti anlatmak üzerine bir hikaye anlatılıyorsa bu başka bir şey, ama sırf izlenebilsin diye kadına şiddet uygulanması meselesi çok gereksiz bir şey."

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu
Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?
ETİKETLER
#Burak Özçivit
#uğur aslan
#Kadına Şiddet
#ATV
#Güneşin Doğduğu Yer
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.