Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in dizisine eleştiri! Kadına şiddet sahneleri tepki çekmişti

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı, Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisi, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından yeniden izleyicilerin eleştirisine maruz kaldı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Güneşin Doğduğu Yer dizisi yayınlandığı günden bu yana kadına şiddet sahneleriyle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak yeni bölüm fragmanındaki kadına yönelik şiddet sahnesiyle tepki toplayan diziye bu kez ünlü oyuncu Uğur Aslan'dan bir yorum geldi. Sosyal medyada adeta tartışma konusu haline gelen fragmana oyuncular da dahil oldu. İzleyiciden birçok eleştiri alan tartışmalı görüntülerin tanıtımdan kaldırılmasının ardından Uğur Aslan konuyla ilgili soruları cevapladı. Ünlü oyuncu, dizideki şiddetin ekrana sunuluş biçimini eleştirdi. Uğur Aslan, dizilerdeki reyting kaygısı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ ŞİDDET SAHNESİYLE TEPKİ ÇEKTİ!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Beyza Gümülcineli'nin yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi, yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana çarpıcı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölüm fragmanındaki şiddet sahnesi seyirciden tepki çekti. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanındaki şiddet görüntüleri tartışmalara neden oldu.

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi, 8. bölüm 2. tanıtımıyla gündeme geldi. TimsBi Productions imzası taşıyan dizinin yayınlanan fragmanında kadına yönelik şiddet sahneleri çok konuşuldu. Çukurova’nın önde gelen ailelerinden Kozan’ların oğlu Kenan ile Almanya'da doğup büyüyen Leyla'nın aşkını seyirciyle buluşturan diziye seyirciden sert tepkiler geldi.

Almanya’dan Çukurova’ya uzanan sarsıcı aşk hikayesini perşembe akşamları izleyiciyle buluşturan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölüm tanıtımında Burak Özçivit'in oynadığı Kenan karakterinin Leyla'nın kardeşini tren raylarına ittiği, başına ayağıyla bastığı ve silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanının tanıtılmasıyla birlikte sosyal medyada eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Seyirciler, dizide kadına yönelik şiddetin bu şekilde sunulmasına karşı çıktı. Diğer yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise Güneşin Doğduğu Yer dizisine yönelik boykot çağrısında bulundu. Birçok kullanıcı, bu şiddet sahnelerinin tanıtıma koyulmasının ilgi çekmek amacıyla yapıldığını savundu. Dizinin 3. bölümünde de Kenan'ın yıllar sonra oğluna kavuşmak isteyen Leyla'ya şiddet uygulaması dikkat çekmişti. İkilinin tren rayları arasında yaşadıkları gerilim Kenan'ın Leyla'yı itmesi ve kafasını trene vurmasıyla büyük tepkilere neden olmuştu.

ŞİDDET SAHNESİ FRAGMANDAN ÇIKARILDI!

İntikamı, geçmişten gelen aile sırlarını ve bölgenin köklü aileleri arasındaki güç mücadelesini ekrana taşıyan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde yayınlanan sahneler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizi ilk bölümlerindeki şiddet sahneleriyle tepki çekerken, yeniden bir şiddet sahnesinin yeni bölüm fragmanında verilmesi ise izleyicilerin tepkilerine neden oluyor.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayınlanan son fragmanındaki şiddet görüntüleri ve sahnenin sunuluş şekli izleyicilerin yeni tepkilerine ve eleştirilerine yol açtı. Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle birlikte fragman revize edildi ve tartışmalı sahneler çıkarıldı. Fragman yeniden kurgulanarak seyirciyle paylaşıldı. Yeni tanıtımda Kenan'ın Leyla'nın kardeşinin başına ayakla bastığı görüntüler kaldırıldı.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin fragmanında yayınlanan bu görüntüler sonrası televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerinin hangi sınırlar içinde gösterilmesi gerektiğine ilişkin tartışmalar da beraberinde geldi. Konu izleyicilerin de dışına çıkarak oyunculara da sorulmaya başlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve rol gereği kadına şiddet uyguladığı görüntüler, ünlü oyuncu Uğur Aslan'a soruldu.

UĞUR ASLAN'DAN KADINA ŞİDDET SAHNELERİNE SERT ELEŞTİRİ!

Ünlü ve başarılı oyuncu Uğur Aslan, tartışmalara konu olan Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki şiddet sahnelerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Dizideki şiddet sahneleri, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aslan'a da soruldu. Ünlü oyuncu, reyting kaygısıyla şiddetin öne çıkarılmasına karşı çıktı.

Söz konusu görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan Uğur Aslan, televizyon sektöründeki reyting kaygısına dikkat çekti. Başarılı oyuncu, izlenme hedefinin kadına yönelik ağır şiddet ve aşağılama içeren görüntüleri kullanmayı haklı çıkaramayacağı yönünde görüşlerini belirtti. Aslan, şiddet sahnesi hakkında şu ifadelere yer verdi:

"'Cennet anaların ayağının altındadır.' diyen bir kültürün kadına böyle bir zorbalık etmesi bana çok acayip geliyor. Kaldı ki iki kız çocuk babası olarak bu cümleyi kuruyorum. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Böyle bir şeyin bir dizide, bir sinema filminde, kadına şiddeti anlatmak üzerine bir hikaye anlatılıyorsa bu başka bir şey, ama sırf izlenebilsin diye kadına şiddet uygulanması meselesi çok gereksiz bir şey."