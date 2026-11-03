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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:26

Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Dizinin çocuk oyuncularından Bilgin Köle'nin projeye veda ettiği öne sürüldü. Emir karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan genç oyuncunun ailesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşım, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 17:26

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin hayranlarını üzen bir ayrılık iddiası gündeme taşındı. Yapımda Emir karakterine hayat veren çocuk oyuncu Bilgin Köle'nin diziden ayrıldığı ileri sürüldü. Genç oyuncunun ailesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabında paylaşılan duygusal mesaj, projeye veda ettiği yönündeki iddiaları güçlendirirken izleyiciler arasında da merak uyandırdı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DE BEKLENMEDİK VEDA

Bilgin Köle'nin paylaşımında yer alan veda niteliğindeki ifadeler, dizideki yolculuğunun sona erdiği şeklinde yorumlandı. Genç oyuncunun yeni projelere ve farklı karakterlere açık olduğuna işaret eden sözleri, izleyicileri arasında merak uyandırdı.

Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?

BİLGİN KÖLE'DEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Genç oyuncunun ailesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi: "Her projenin kendine özgü bir hikâyesi, her karakterin hafızada bıraktığı ayrı bir izi vardır. 

Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?

Emir karakteriyle bu güzel yolculuğun bir parçası olmak; farklı duyguları keşfetmek, deneyimler kazanmak ve birbirinden değerli oyuncularla aynı hikâyeyi paylaşmak benim için çok özel bir deneyimdi. 

Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?

Birlikte geçirilen zaman, paylaşılan sahneler ve geride kalan güzel anılar daima kıymetli olacak. Bu yolculukta emeği geçen herkese ve yolumun kesiştiği tüm oyuncu arkadaşlarıma sevgilerimle… Bir hikâye tamamlanır, yenileri için heyecan başlar. Şimdi keşfedilmeyi bekleyen yeni karakterler, yeni projeler ve yepyeni hikâyeler var."

Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?

DİZİDEN AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

Paylaşımda kullanılan geçmişe dönük ifadeler ve yeni projelere yapılan vurgu, Bilgin Köle'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ayrıldığı iddialarını güçlendirdi. Ancak genç oyuncunun diziden ayrılığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?

Emir karakterinin hikâyesinin nasıl sonlanacağı ve Bilgin Köle'nin bundan sonraki süreçte hangi projelerde yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#Güneşin Doğduğu Yer
#Bilgin Köle
#Emir Karakteri
#Medya
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