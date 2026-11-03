Güneşin Doğduğu Yer'de beklenmedik veda! Emir karakterini oynayan Bilgin Köle ayrılıyor mu?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin hayranlarını üzen bir ayrılık iddiası gündeme taşındı. Yapımda Emir karakterine hayat veren çocuk oyuncu Bilgin Köle'nin diziden ayrıldığı ileri sürüldü. Genç oyuncunun ailesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabında paylaşılan duygusal mesaj, projeye veda ettiği yönündeki iddiaları güçlendirirken izleyiciler arasında da merak uyandırdı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DE BEKLENMEDİK VEDA

Bilgin Köle'nin paylaşımında yer alan veda niteliğindeki ifadeler, dizideki yolculuğunun sona erdiği şeklinde yorumlandı. Genç oyuncunun yeni projelere ve farklı karakterlere açık olduğuna işaret eden sözleri, Güneşin Doğduğu Yer izleyicileri arasında merak uyandırdı.

BİLGİN KÖLE'DEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Genç oyuncunun ailesi tarafından yönetilen sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi: "Her projenin kendine özgü bir hikâyesi, her karakterin hafızada bıraktığı ayrı bir izi vardır.

Emir karakteriyle bu güzel yolculuğun bir parçası olmak; farklı duyguları keşfetmek, deneyimler kazanmak ve birbirinden değerli oyuncularla aynı hikâyeyi paylaşmak benim için çok özel bir deneyimdi.

Birlikte geçirilen zaman, paylaşılan sahneler ve geride kalan güzel anılar daima kıymetli olacak. Bu yolculukta emeği geçen herkese ve yolumun kesiştiği tüm oyuncu arkadaşlarıma sevgilerimle… Bir hikâye tamamlanır, yenileri için heyecan başlar. Şimdi keşfedilmeyi bekleyen yeni karakterler, yeni projeler ve yepyeni hikâyeler var."

DİZİDEN AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

Paylaşımda kullanılan geçmişe dönük ifadeler ve yeni projelere yapılan vurgu, Bilgin Köle'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinden ayrıldığı iddialarını güçlendirdi. Ancak genç oyuncunun diziden ayrılığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Emir karakterinin hikâyesinin nasıl sonlanacağı ve Bilgin Köle'nin bundan sonraki süreçte hangi projelerde yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.