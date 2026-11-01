Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit’ten şoke eden açıklamalar! Aile hayatını anlattı, eşi Fahriye Evcen’e övgüler yağdırdı

ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çeken işler arasında yerini alıyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in başrolünde olduğu dizi, kısa süre de dikkat çekerken ünlü isimden şoke eden açıklamalar gündem oldu. Öyle ki Burak Özçivit’in Adana günlerinden uluslararası dizi pazarına uzanan Güneşin Doğduğu Yer, hakkında söyledikleriyle büyük yankı uyandırdı. Aile hayatından yaptığı işlere kadar açıklamalar yapan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen’e de övgü dolu sözler söylemeyi ihmal etmedi.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER’İN YILDIZI BURAK ÖZÇİVİT’TEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Ekranlarda izleyici ile bulunan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi de ‘Kenan Kozan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, dizisi hakkında konuşurken diğer bir yandan da kendi ailesi hakkında da konuşarak şoke eden açıklamalarda bulundu.

Kenan Kozan karakterini oynayan Burak Özçivit, giderek derinleşen, çıkmazlara giren, aşkını ve aile içindeki güç mücadelelerini anlattı. Dizinin daha temellerinin atıldığını ifade eden Burak Özçivit, Adana’da çekim yapmasından, dizinin bu kadar sevilebileceğinden söz etti.

Ayrıca eşi Fahriye Ecven hakkında da söylediği övgü dolu sözlerle adeta kısa süre de en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Dizinin izleyicide gördüğü karşılığı aldığı ve hikâyenin ilerledikçe daha da açılacağını ifade etti. Karakteri için son bölümler meydana gelen durumlara da değinen Burak Özçivit, Kenan’ın çözümler bulacağını bazen de dönüp bulamayacağı durumlarda meydana gelecek.

Sabah’tan Günaydın’ın haberine göre, Kenan karakterini oynarken kendisinin karakteri kadar fevri davranmadığını hatta öyle biri olmadığını ifade etti. Kenan’ın daha keskin hareketler yapmayı sevdiğini ifade ediyor.

AİLE HAYATINI ANLATTI, EŞİ FAHRİYE EVCEN’E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Dizideki karakteri Kenan’la ilgili konuşan Burak Özçivit, aile hayatını da anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Kendisi için ailenin ne olduğu merak konusu olurken eşi Fahriye Evcen hakkında söyledikleri şaşırttı. Set ortamındaki yoğunluk nedeniyle çocuklarına ya da ailesine zaman ayırmanın çok kıymetli olduğunu ifade ediyor.

Burak Özçvit, “Birlik, beraberlik ve ortak paydada buluşmak çok kıymetli. Biz de Fahriye'yle ilk günden beri bunun için çok çabaladık çünkü aile olmanın ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyoruz. Aile olmak, çocukların sağlıklı bir yuvada büyüyüp gelişmesi hayattaki en değerli şeylerden. Biz Fahriye'yle bunun için çok uğraştık ve buradan Fahriye'ye binlerce kez teşekkür ediyorum. Onu ilk tanıdığımda da çok inanmıştım ama aile olduktan sonra her şey başka bir yere geliyor. Bunu düzgün oturtabildiğinizde çok daha güzelleşiyor.” sözlerini ifade ediyor.

Fahriye Evcen’in kaç yıl çalışmadığından çocuklarına olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Özçivit, “Nasıl annelik yaptığını, onlara nasıl kol kanat gerdiğini, gelişimleriyle nasıl ilgilendiğini gördükçe ona daha çok saygı duydum ve onu daha çok sevdim. Kaç yıl çalışmadı, birçok şeyden feragat etti; hayatında nelere evet, nelere hayır diyeceğine karar verdi. Ama aile olmak böyle bir şey. İnsan yetiştirmek kolay değil. Ailedeki sorumluluklar çok kıymetli çünkü insan yetiştirmek kolay bir şey değil.” dedi.