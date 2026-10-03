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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 14:28

Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?

“Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veren Burak Özçivit, dizinin uluslararası yolculuğu için Cannes’a gidiyor. Ünlü oyuncu, 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek dünyanın önde gelen içerik fuarlarından Mipcom’da yer alacak. Dizinin uluslararası pazara farklı bir isimle açılacağının ortaya çıkması dikkat çekerken, Özçivit’in Cannes’daki temasları ve dizinin dünyaya hangi adla tanıtılacağı şimdiden merak konusu oldu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 14:28

Burak Özçivit, 12 Ekim’de standını ziyaret edecek. Aynı akşam kanal tarafından düzenlenecek özel etkinliğe katılacak olan oyuncu, uluslararası kanal ve platformların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Özçivit’in etkinlik kapsamında yabancı basın mensupları ve içerik alıcılarıyla da görüşmesi bekleniyor.

BURAK ÖZÇİVİT'İN CANNES PROGRAMI BELLİ OLDU

’da gerçekleşecek Mipcom, televizyon ve dijital içerik sektörünün uluslararası buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’den yapımların ve oyuncuların da ilgi gördüğü organizasyonda ’in katılımı dikkat çeken programlardan biri olacak.

Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DÜNYAYA HANGİ ADLA AÇILIYOR?

"Land of the Sun" adıyla dünyaya açılan dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, 12 Ekim'de oldukça yoğun bir programa imza atacak. İlk olarak atv standını ziyaret edecek olan ünlü oyuncu, ardından kanalın ev sahipliğindeki uluslararası etkinlikte sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?

YABANCI BASINLA BİR ARAYA GELECEK

Burak Özçivit’in Cannes programında yabancı basın mensuplarıyla yapılacak görüşmeler de bulunuyor. Oyuncunun, rol aldığı “Güneşin Doğduğu Yer” dizisi ve uluslararası izleyiciye ulaşan Türk televizyon yapımları hakkında basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. 

Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?

Mipcom’da farklı ülkelerden televizyon kanalları, dijital platformlar ve içerik sektörünün önemli temsilcileri buluşurken, Türk yapımlarının uluslararası pazardaki görünürlüğü de organizasyonun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?

SETE GERİ DÖNECEK

Cannes programı tamamlandıktan sonra Burak Özçivit’in yeniden dizi setine dönmesi planlanıyor. Oyuncu, Fransa’daki programının ardından “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin çekimlerine kaldığı yerden devam edecek.
Özçivit’in Cannes seyahatinde dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar da kendisine eşlik edecek. İkilinin Mipcom kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde birlikte yer alması bekleniyor.

Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?

MIPCOM'DA TÜRK YAPIMLARI DA GÜNDEMDE

Her yıl Cannes’da düzenlenen Mipcom, televizyon içerikleri ve dijital platformlar açısından uluslararası sektörün önemli organizasyonları arasında gösteriliyor. Fuarda yeni projelerin yanı sıra farklı ülkelerde yayınlanan yapımların uluslararası pazardaki durumu da ele alınıyor.

Burak Özçivit’in fuara katılması ise hem oyuncunun kariyeri hem de “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin uluslararası tanıtımı açısından dikkat çekti. Özçivit’in Cannes’daki temaslarının ardından yeniden Türkiye’ye dönerek dizi çekimlerine devam edeceği belirtildi.

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#Burak Özçivit
#cannes
#ATV
#MIPCOM
#Güneşin Doğduğu Yer
#Magazin
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