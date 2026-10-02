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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:13

Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisine izleyiciden sert tepki geldi. Geçtiğimiz akşam 3. bölümüyle ekranlara gelen dizide kadına şiddet sahneleri gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü hakkında çeşitli eleştirilerini dile getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 14:13

Yeni sezonun büyük bir merakla beklenen projelerinden biri olan dizisi, 'in başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. ekranlarının yeni sezon için hazırladığı iddialı proje her perşembe yeni bölümleriyle ekranlarda yerini alıyor. Geçtiğimiz akşam 3. bölümü yayınlanan diziye seyirciden tepkiler geliyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin 3. bölümünde ekranlara gelen sahneleri gündem olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana çarpıcı sahneleriyle adından söz ettiren dizi, birçok sosyal medya kullanıcısının eleştirilerine maruz kaldı. Sosyal medyada Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni bölümü hakkında çeşitli eleştiriler yapıldı. Özellikle Burak Özçivit'in oynadığı 'Kenan Kozan' karakteri eleştirilerin asıl hedefi oldu.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNE İZLEYİCİDEN SERT TEPKİ!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Beyza Gümülcineli'nin yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi, geçtiğimiz akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı günden bu yana çarpıcı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken dizinin son bölümü, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı iddialı proje perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu

TimsBi Productions imzası taşıyan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çukurova’nın önde gelen ailelerinden Kozan’ların oğlu Kenan ile Almanya'da doğup büyüyen Leyla'nın aşkını seyirciyle buluşturan diziye seyirciden sert tepkiler geldi.

Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu

Adana'nın eşsiz güzelliğini izleyiciyle buluşturan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, Almanya’dan Çukurova’ya uzanan sarsıcı aşk hikayesiyle perşembe günlerinin sevilen dizileri arasında yer aldı. İntikamı, geçmişten gelen aile sırlarını ve bölgenin köklü aileleri arasındaki güç mücadelesini ekrana taşıyan dizide yayınlanan sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu

Yıldız Tunç'un yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali üstlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisi reytinglerde başarılı sonuçlar elde etse de izleyicilerden sert tepki aldı. Dizinin 3. bölümünde ekranlara gelen kadına şiddet sahneleri gündeme bomba gibi oturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı dizinin yayınlanan son bölümü hakkında eleştirilerini dile getirdi.

Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu

BURAK ÖZÇİVİT'İN KADINA ŞİDDET SAHNESİ GÜNDEM OLDU!

Etkileyici atmosferi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ATV ekranında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Burak Özçivit'in kadına şiddet sahnesi gündem oldu. Hem televizyon izleyicilerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden olan o sahne kısa sürede hızla yayıldı.

Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu

Leyla ve Kenan'ın aşk hikayesini konu alan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, geçtiğimiz akşam 3. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Burak Özçivit'in Kenan Kozan, Beyza Gümülcineli'nin ise Leyla, karakterini oynadığı dizi son bölümüyle sosyal medyada büyük ses getirdi. İddialı dizinin bir sahnesinde; Kenan'ın yıllar sonra oğluna kavuşmak isteyen Leyla'ya şiddet uygulaması dikkat çekti. İkilinin tren rayları arasında yaşadıkları gerilim Kenan'ın Leyla'yı itmesi ve kafasını trene vurmasıyla büyük tepki çekti.

Burak Özçivit'in başrol olduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisine sert tepki! Kadına şiddet gündem oldu

Birçok sosyal medya kullanıcısı Güneşin Doğduğu Yer dizisi hakkında "kadına şiddeti normalleştiriyorlar" yorumunda bulundu. Dizinin son bölümünde Kenan'ın Leyla'yı itmesi ve kafasını trene çarpması sahnesi sosyal medya gündem oldu. Diğer yandan sosyal medya kullanıcılarının birçoğu "Uğur Güneş'in iyi ki bu dizide rol almadığını" dile getirdi. 

 

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ETİKETLER
#Burak Özçivit
#Kadına Şiddet
#ATV
#Güneşin Doğduğu Yer
#Kenan Kozan
#Medya
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