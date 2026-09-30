Güneşin Doğduğu Yer’de heyecan artıyor! Yaman Yoldaş ve Nazlı Başak İlhan sürprizi!

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde kadro genişlemeye devam ediyor. Sevilen yapımın yeni bölümlerinde Yaman Yoldaş ve Nazlı Başak İlhan da yer alacak. Dizinin izleyicileri tarafından ilgiyle karşılanan gelişme, sosyal medyada da dikkat çekti. Yeni oyuncuların hangi karakterleri oynayacağı ve hikâyeye nasıl bir yön vereceği merak edilirken, yapımın önümüzdeki bölümlerinde yeni yüzlerin hikâyedeki dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNE İKİ YENİ OYUNCU!

atv ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına giren Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümleriyle hikâyesini genişletmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu’nun yer aldığı dizinin yarın ekrana gelecek 3. bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak.

Çağrı Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı yapımda müzikhol sahneleri izleyiciyle buluşacak. Hikâyeye dahil olacak yeni karakterler ise dizinin seyrini değiştirecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Yaman Yoldaş 4. bölümden itibaren diziye katılarak karanlık işlerle anılan müzikhol patronu Sertan karakterini üstlenecek. Hikâyeye dahil olacak bir diğer yeni isim ise Nazlı Başak İlhan olacak. Yeni karakterlerin gelişiyle birlikte dizideki dengelerin değişmesi ve gerilimin daha da yükselmesi bekleniyor. İzleyiciler, yeni oyuncuların hikâyeye nasıl yön vereceğini şimdiden merak ediyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER’E İHSAN VE MÜZİKHOL SANATÇISI GELİYOR

Adana’da çekimleri devam eden Güneşin Doğduğu Yer dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim katılıyor. Dizinin yarın ekrana gelecek 3. bölümünden itibaren Nazlı Başak İlhan, müzikhol şarkıcısı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İlhan’ın oynadığğ karakter, Celadet’in (Sibel Taşçıoğlu) büyük oğlu İhsan’la (Muharrem Türkseven) yakınlaşacak. Bu yeni gelişmenin, dizinin hikâyesinde İhsan cephesinde farklı bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Dizinin kadrosuna katılan bir diğer isim ise Yaman Yoldaş olacak. Yoldaş, 4. bölümden itibaren karanlık işlerle uğraşan müzikhol patronu Sertan karakterini üstlenecek. Sertan’ın hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dizideki dengelerin nasıl değişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Dizde müzikhol dünyasının hikâyeye daha fazla dahil olması, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler açısından dikkat çekiyor. Nazlı Başak İlhan ve Yaman Yoldaş’ın katılımıyla Güneşin Doğduğu Yer’de yeni karakterler üzerinden hareketli bir dönem başlayacak.