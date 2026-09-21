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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:26

Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir? Beyza Gümülcine kim, aslen nereli?

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Leyla Breger karakterine hayat veren Beyza Gümülcine, dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kozan ile hikâyenin merkezinde yer alan Leyla'nın hayatı ve karakteri merak konusu olurken, Beyza Gümülcine'nin biyografisi de izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir? Beyza Gümülcine kim, aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:26

'nin yeni dizisi ile ekranlara gelen , dizide canlandırdığı Leyla Breger karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte “Beyza Gümülcine kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?” soruları da araştırılmaya başlandı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA KİM, GERÇEK ADI NE?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakterini Beyza Gümülcine canlandırıyor. Yarı Alman olan Leyla, ailesini terk eden Türk babasının ardından güvensizlik duygusuyla büyümüş bir karakter olarak hikâyede yer alıyor. 

Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir? Beyza Gümülcine kim, aslen nereli?

Almanya'da yaşayan Leyla'nın hayatı, Kenan Kozan ile tanışmasıyla değişiyor. İkilinin aşkı Almanya'dan 1990'lı yılların Adana'sına uzanırken, Leyla kendisini Kozan ailesinin geçmişindeki sırların da içinde buluyor.

Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir? Beyza Gümülcine kim, aslen nereli?

BEYZA GÜMÜLCİNE KİMDİR?

Beyza Gümülcine, tiyatro, televizyon ve kamera önü çalışmalarında yer alan oyuncudur. 'nden 2019 yılında mezun olduğu ve hukuk eğitiminin ardından oyunculuk alanına yöneldiği bilgisi çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Gümülcine daha önce Yeraltı dizisinde Avukat Hande karakterini canlandırdı. 2024 yılında ise Sinan Akçıl'ın “Anlatamam” adlı şarkısının klibinde rol aldı.

Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir? Beyza Gümülcine kim, aslen nereli?

BEYZA GÜMÜLCİNE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beyza Gümülcine'nin doğum tarihi ve memleketi konusunda kamuya açık kaynaklarda farklı bilgiler bulunuyor. Bazı kaynaklar oyuncunun 1998 yılında İstanbul'da doğduğunu belirtirken, bazı güncel biyografi kaynakları doğum tarihi ve yaşının resmi olarak doğrulanmadığını aktarıyor. Bu nedenle oyuncunun yaşı konusunda kesin bir bilgi vermek yerine, doğrulanmış biyografi bilgileriyle sınırlı kalmak gerekiyor.

BEYZA GÜMÜLCİNE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Beyza Gümülcine'nin öne çıkan televizyon projeleri arasında Yeraltı ve Güneşin Doğduğu Yer bulunuyor. Oyuncu, Yeraltı dizisinde Avukat Hande karakterine, Güneşin Doğduğu Yer'de ise Leyla Breger karakterine hayat veriyor.

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ETİKETLER
#ATV
#beyza gümülcine
#istanbul üniversitesi hukuk fakültesi
#Güneşin Doğduğu Yer
#Leyla Breger
#Medya
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