Güneşin Doğduğu Yer Leyla kimdir? Beyza Gümülcine kim, aslen nereli?

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile ekranlara gelen Beyza Gümülcine, dizide canlandırdığı Leyla Breger karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte “Beyza Gümülcine kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?” soruları da araştırılmaya başlandı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA KİM, GERÇEK ADI NE?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakterini Beyza Gümülcine canlandırıyor. Yarı Alman olan Leyla, ailesini terk eden Türk babasının ardından güvensizlik duygusuyla büyümüş bir karakter olarak hikâyede yer alıyor.

Almanya'da yaşayan Leyla'nın hayatı, Kenan Kozan ile tanışmasıyla değişiyor. İkilinin aşkı Almanya'dan 1990'lı yılların Adana'sına uzanırken, Leyla kendisini Kozan ailesinin geçmişindeki sırların da içinde buluyor.

BEYZA GÜMÜLCİNE KİMDİR?

Beyza Gümülcine, tiyatro, televizyon ve kamera önü çalışmalarında yer alan oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olduğu ve hukuk eğitiminin ardından oyunculuk alanına yöneldiği bilgisi çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Gümülcine daha önce Yeraltı dizisinde Avukat Hande karakterini canlandırdı. 2024 yılında ise Sinan Akçıl'ın “Anlatamam” adlı şarkısının klibinde rol aldı.

BEYZA GÜMÜLCİNE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beyza Gümülcine'nin doğum tarihi ve memleketi konusunda kamuya açık kaynaklarda farklı bilgiler bulunuyor. Bazı kaynaklar oyuncunun 1998 yılında İstanbul'da doğduğunu belirtirken, bazı güncel biyografi kaynakları doğum tarihi ve yaşının resmi olarak doğrulanmadığını aktarıyor. Bu nedenle oyuncunun yaşı konusunda kesin bir bilgi vermek yerine, doğrulanmış biyografi bilgileriyle sınırlı kalmak gerekiyor.

BEYZA GÜMÜLCİNE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Beyza Gümülcine'nin öne çıkan televizyon projeleri arasında Yeraltı ve Güneşin Doğduğu Yer bulunuyor. Oyuncu, Yeraltı dizisinde Avukat Hande karakterine, Güneşin Doğduğu Yer'de ise Leyla Breger karakterine hayat veriyor.