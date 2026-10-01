Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kim, gerçek adı nedir? Hanzade hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizide yer alan Hanzade karakteri dikkat çekti.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANZADE KİM?

ATV ekranlarında yayınlanan yeni dizide Hanzade karakterini, Hilal Anay oynuyor. Daha önce Teşkilat dizisinde de rol alan Anay, şimdi ise Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Hanzade karakterini oynamakta. Başarılı oyuncu performansı ile kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GERÇEK ADI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan dizide yer alan Hanzade karakterini Hilal Anay oynuyor. Gerçek adı Hilal Anay olan Hanzade karakteri performansı ile beğeni topladı. Daha önce yer aldığı projelerde de dikkatleri üzerine çekmişti.

HİLAL ANAY ASLEN NERELİ?

İstanbul'da doğan isim 1997 senesinde dünyaya geldi. Tarık Tunay’dan kamera önü eğitimi, Göksu Sanat Evi’nden piyano ve şan eğitimi aldı. Akdeniz Üniversitesi mezunu olan isim ilk olarak 2019 senesinde Marid adında filmde yer aldı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANZADE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1997 yılında doğan Hilal Anay'ın oynadığı diziler şöyle:

Esaret

Teşkilat

Komutan

Yemin

Geçerken Uğradım

Marid