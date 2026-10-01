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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:30

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kim, gerçek adı nedir? Hanzade hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer'de yer alan Hanzade kim, gerçek adı nedir merak edildi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizi ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Hanzade hangi dizilerde oynadı sizler için derledik.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kim, gerçek adı nedir? Hanzade hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:30

Ekranların sevilen yeni dizisi kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. 'in başrolünde olduğu dizide yer alan Hanzade karakteri dikkat çekti.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANZADE KİM?

ekranlarında yayınlanan yeni dizide Hanzade karakterini, Hilal Anay oynuyor. Daha önce Teşkilat dizisinde de rol alan Anay, şimdi ise Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Hanzade karakterini oynamakta. Başarılı oyuncu performansı ile kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kim, gerçek adı nedir? Hanzade hangi dizilerde oynadı?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER GERÇEK ADI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan dizide yer alan Hanzade karakterini Hilal Anay oynuyor. Gerçek adı Hilal Anay olan Hanzade karakteri performansı ile beğeni topladı. Daha önce yer aldığı projelerde de dikkatleri üzerine çekmişti.

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kim, gerçek adı nedir? Hanzade hangi dizilerde oynadı?

HİLAL ANAY ASLEN NERELİ?

İstanbul'da doğan isim 1997 senesinde dünyaya geldi. Tarık Tunay’dan kamera önü eğitimi, Göksu Sanat Evi’nden piyano ve şan eğitimi aldı. Akdeniz Üniversitesi mezunu olan isim ilk olarak 2019 senesinde Marid adında filmde yer aldı.

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade kim, gerçek adı nedir? Hanzade hangi dizilerde oynadı?

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANZADE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1997 yılında doğan Hilal Anay'ın oynadığı şöyle:

Esaret
Teşkilat 
Komutan 
Yemin 
Geçerken Uğradım 
Marid

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ETİKETLER
#Burak Özçivit
#ATV
#Diziler
#Güneşin Doğduğu Yer
#Hilal Anay
#Hanzade
#Mavi Kadin
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