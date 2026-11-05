Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, gerçek adı ne? Yeliz Doğramacılar oynadığı diziler

ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Alev karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, geçmişte rol aldığı televizyon yapımlarıyla tanınıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, gerçek adı ne? Yeliz Doğramacılar hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun hayatı ve televizyon kariyerine ilişkin merak edilenler.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ALEV KİM?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterine Yeliz Doğramacılar hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Doğramacılar, Alev karakteriyle ekranlara dönüyor. Oyuncunun canlandırdığı karakter, diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Alev karakterinin gerçek adı Yeliz Doğramacılar olarak biliniyor. Oyuncu, daha önce farklı televizyon dizilerinde üstlendiği rollerle de izleyicilerin karşısına çıktı.

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar, 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Doğramacılar, oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda başladı. Özellikle Gurbetçiler dizisiyle tanınan oyuncu, ilerleyen yıllarda birçok televizyon projesinde yer aldı.

Hayat Bilgisi dizisinde Didem Sağlam karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, Hürrem Sultan, Muhteşem Yüzyıl ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, 2026 yılında Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna Alev karakteriyle dahil oldu.

YELİZ DOĞRAMACILAR OYNADIĞI DİZİLER

Yeliz Doğramacılar’ın rol aldığı televizyon dizileri ve yayın yılları şöyle:

Güneşin Doğduğu Yer – 2026

Bir Zamanlar Çukurova – 2018-2022

Görüş Günü Kadınları – 2013

Muhteşem Yüzyıl – 2011

Güldünya – 2008-2009

Ertelenmiş Hayatlar – 2007

Kale İçi – 2005

Alanya Almanya – 2005

Hayat Bilgisi – 2003

Hürrem Sultan – 2003

En Son Babalar Duyar – 2002

Koçum Benim – 2002-2003

Savunma – 2001

Ruhsar – 2001

Gurbetçiler – 1996

Yeliz Doğramacılar, kariyeri boyunca farklı karakterlerle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Hayat Bilgisi dizisinde Didem Sağlam karakterini canlandıran oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova’da ise Füsun rolüyle yer aldı.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterini üstlenen Doğramacılar, uzun yıllara yayılan televizyon kariyerini yeni projeyle sürdürüyor.