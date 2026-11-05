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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:31

Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, gerçek adı ne? Yeliz Doğramacılar oynadığı diziler

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yeliz Doğramacılar, oyunculuk kariyeriyle yeniden gündeme geldi. Hayat Bilgisi, Hürrem Sultan ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan oyuncunun hayatı, gerçek adı ve oynadığı diziler merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, gerçek adı ne? Yeliz Doğramacılar oynadığı diziler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:31

ATV ekranlarında yayınlanan dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, geçmişte rol aldığı televizyon yapımlarıyla tanınıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, gerçek adı ne? Yeliz Doğramacılar hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun hayatı ve televizyon kariyerine ilişkin merak edilenler.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ALEV KİM?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterine Yeliz Doğramacılar hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Doğramacılar, Alev karakteriyle ekranlara dönüyor. Oyuncunun canlandırdığı karakter, diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, gerçek adı ne? Yeliz Doğramacılar oynadığı diziler

Alev karakterinin gerçek adı Yeliz Doğramacılar olarak biliniyor. Oyuncu, daha önce farklı televizyon dizilerinde üstlendiği rollerle de izleyicilerin karşısına çıktı.

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar, 1978 yılında ’da dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Doğramacılar, oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda başladı. Özellikle dizisiyle tanınan oyuncu, ilerleyen yıllarda birçok televizyon projesinde yer aldı.

Güneşin Doğduğu Yer Alev kim, gerçek adı ne? Yeliz Doğramacılar oynadığı diziler

Hayat Bilgisi dizisinde Didem Sağlam karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, Hürrem Sultan, Muhteşem Yüzyıl ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, 2026 yılında Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna Alev karakteriyle dahil oldu.

YELİZ DOĞRAMACILAR OYNADIĞI DİZİLER

Yeliz Doğramacılar’ın rol aldığı televizyon dizileri ve yayın yılları şöyle:

  • Güneşin Doğduğu Yer – 2026
  • Bir Zamanlar Çukurova – 2018-2022
  • Görüş Günü Kadınları – 2013
  • Muhteşem Yüzyıl – 2011
  • Güldünya – 2008-2009
  • Ertelenmiş Hayatlar – 2007
  • Kale İçi – 2005
  • Alanya Almanya – 2005
  • Hayat Bilgisi – 2003
  • Hürrem Sultan – 2003
  • En Son Babalar Duyar – 2002
  • Koçum Benim – 2002-2003
  • Savunma – 2001
  • Ruhsar – 2001
  • Gurbetçiler – 1996

Yeliz Doğramacılar, kariyeri boyunca farklı karakterlerle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Hayat Bilgisi dizisinde Didem Sağlam karakterini canlandıran oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova’da ise Füsun rolüyle yer aldı.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Alev karakterini üstlenen Doğramacılar, uzun yıllara yayılan televizyon kariyerini yeni projeyle sürdürüyor.

ETİKETLER
#İstanbul
#Alev
#Yeliz Doğramacılar
#gurbetçiler
#Güneşin Doğduğu Yer
#Medya
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