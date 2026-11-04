TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:36

Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 8. bölüm tanıtımında yer alan kadına yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. İzleyicilerin eleştirileri sonrası fragman yeniden düzenlendi ve tartışma konusu olan sahne tanıtımdan çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:36

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizisi, 8. bölüm için yayımlanan ikinci tanıtımıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fragmanda bulunan görüntüleri izleyicilerin tepkisini çekerken, eleştirilerin artması üzerine yapım ekibi tanıtım videosunda değişikliğe gitti. Tartışmaya neden olan sahne, yeni yayımlanan fragmandan çıkarıldı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN OYNADIĞI KENAN'IN SAHNESİ TEPKİ TOPLADI

Dizinin ilk yayımlanan 8. bölüm fragmanında, ’in hayat verdiği karakterinin bir kadın karakteri tren raylarına ittiği görülüyordu. Görüntülerin devamında Kenan’ın yerde yatan kadının başına ayağıyla bastığı ve ona silah doğrulttuğu anlar yer aldı.

Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

Söz konusu sahne, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı. Özellikle kadına yönelik şiddetin ekrana yansıtılma biçimi eleştirilirken, sahnenin izleyiciler üzerindeki olası etkileri de tartışma konusu oldu.

Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

İZLEYİCİLERDEN SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Fragmanın yayımlanmasının ardından YouTube ve X platformlarında çok sayıda kullanıcı eleştirilerini dile getirdi. Bazı izleyiciler sahnenin senaryoda bulunmasını doğru bulmadığını belirtirken, bazıları da bu tür görüntülerin genç izleyiciler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

Diziye yönelik yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

•    "Dizide bile kadına şiddet var. Üzüldüm kadına gerçekten. Bu mu gençlere örnek?"
•    "O ayak koyma sahnesi ne ya? Senaryo küçük düşürücü."

Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

•    "İlk 7 bölümü tahammül ederek izledim ama bundan böyle asla izlemem."
•    "Reyting artsın diye yapılana bak."
•    "Bu ne biçim sahne böyle! Kadına el kalkmaz, derhal silinmeli bu sahne."

Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

TEPKİLER SONRASI YENİ FRAGMAN YAYIMLANDI

Sosyal medyada yükselen eleştirilerin ardından dizinin 8. bölümüne ait tanıtım videosu yeniden düzenlenerek izleyicilerle paylaşıldı. İlk fragmanda yer alan ve tartışmaların odağına yerleşen şiddet görüntülerinin yeni versiyonda bulunmaması dikkat çekti.

Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

Özellikle Kenan karakterinin kadın karakterin başına ayağıyla bastığı sahnenin tamamen çıkarıldığı görüldü. Böylece izleyicilerin yoğun tepki gösterdiği görüntüler, yeniden hazırlanan tanıtımda yer almadı. Yaşanan gelişme, televizyon dizilerinde şiddetin sunuluş biçimini yeniden tartışmaya açarken, sosyal medyada yükselen izleyici tepkilerinin yapımların tanıtım içerikleri üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit’ten şoke eden açıklamalar! Aile hayatını anlattı, eşi Fahriye Evcen’e övgüler yağdırdı
Burak Özçivit’ten Cannes sürprizi! Güneşin Doğduğu Yer dünyaya hangi adla açılıyor?
ETİKETLER
#fragman
#Burak Özçivit
#kadına yönelik şiddet
#kenan
#Güneşin Doğduğu Yer
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.