Burak Özçivit'in dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de o sahneye müdahale! Tepkiler karşılık buldu

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi, 8. bölüm için yayımlanan ikinci tanıtımıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fragmanda bulunan kadına yönelik şiddet görüntüleri izleyicilerin tepkisini çekerken, eleştirilerin artması üzerine yapım ekibi tanıtım videosunda değişikliğe gitti. Tartışmaya neden olan sahne, yeni yayımlanan fragmandan çıkarıldı.

BURAK ÖZÇİVİT'İN OYNADIĞI KENAN'IN SAHNESİ TEPKİ TOPLADI

Dizinin ilk yayımlanan 8. bölüm fragmanında, Burak Özçivit’in hayat verdiği Kenan karakterinin bir kadın karakteri tren raylarına ittiği görülüyordu. Görüntülerin devamında Kenan’ın yerde yatan kadının başına ayağıyla bastığı ve ona silah doğrulttuğu anlar yer aldı.

Söz konusu sahne, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı. Özellikle kadına yönelik şiddetin ekrana yansıtılma biçimi eleştirilirken, sahnenin izleyiciler üzerindeki olası etkileri de tartışma konusu oldu.

İZLEYİCİLERDEN SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Fragmanın yayımlanmasının ardından YouTube ve X platformlarında çok sayıda kullanıcı eleştirilerini dile getirdi. Bazı izleyiciler sahnenin senaryoda bulunmasını doğru bulmadığını belirtirken, bazıları da bu tür görüntülerin genç izleyiciler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Diziye yönelik yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

• "Dizide bile kadına şiddet var. Üzüldüm kadına gerçekten. Bu mu gençlere örnek?"

• "O ayak koyma sahnesi ne ya? Senaryo küçük düşürücü."

• "İlk 7 bölümü tahammül ederek izledim ama bundan böyle asla izlemem."

• "Reyting artsın diye yapılana bak."

• "Bu ne biçim sahne böyle! Kadına el kalkmaz, derhal silinmeli bu sahne."

TEPKİLER SONRASI YENİ FRAGMAN YAYIMLANDI

Sosyal medyada yükselen eleştirilerin ardından dizinin 8. bölümüne ait tanıtım videosu yeniden düzenlenerek izleyicilerle paylaşıldı. İlk fragmanda yer alan ve tartışmaların odağına yerleşen şiddet görüntülerinin yeni versiyonda bulunmaması dikkat çekti.

Özellikle Kenan karakterinin kadın karakterin başına ayağıyla bastığı sahnenin tamamen çıkarıldığı görüldü. Böylece izleyicilerin yoğun tepki gösterdiği görüntüler, yeniden hazırlanan tanıtımda yer almadı. Yaşanan gelişme, televizyon dizilerinde şiddetin sunuluş biçimini yeniden tartışmaya açarken, sosyal medyada yükselen izleyici tepkilerinin yapımların tanıtım içerikleri üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

