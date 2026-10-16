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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:42

İsrail insanları böyle takip etmiş! Sadece reklam izlemeniz yeterli

Citizen Lab ve Confiant, İsrailli Discover-Tech’in internet reklamlarını, kullanıcıları izlemek ve Candiru gibi casus yazılım şirketlerinin faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla kullandığını öne sürdü. Araştırmacılar, reklamların Al Jazeera’ya ait 45 Windows cihazının hedef alınmasında kullanıldığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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İsrail insanları böyle takip etmiş! Sadece reklam izlemeniz yeterli
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 09:42

İsrailli reklam şirketi Discover-Tech'in, internet reklamlarını kullanarak insanları takip ettiği ve cihazlarına casus yazılım bulaştırdığı ortaya çıktı. Olayı Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab ile New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant tarafından yayımlanan iki ayrı rapor gün yüzüne çıkardı.

Araştırmacılara göre Discover-Tech; , Comcast, Yandex ve diğer şirketlerin reklam platformlarına erişim sağlayarak İsrailli casus yazılım şirketi Candiru başta olmak üzere çeşitli gözetim firmalarının faaliyetlerine zemin hazırladı. ABD hükümetinin kara listeye aldığı Candiru'nun, reklamlar aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına casus yazılım yerleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Citizen Lab araştırmacısı Wolfie Christl, Reuters'a yaptığı açıklamada çevrim içi reklamcılık sisteminin oluşturduğu güvenlik riskine dikkat çekerek, "Çevrim içi reklamcılığın bugün işleyiş biçimi sistemik bir güvenlik tehdidi oluşturuyor" dedi. Christl'ye göre devletler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bile risk altında bulunuyor.

İsrail insanları böyle takip etmiş! Sadece reklam izlemeniz yeterli

DISCOVER-TECH'İN REKLAMLARI 120 BİNDEN FAZLA İNTERNET SİTESİNE ULAŞTI

Citizen Lab'in raporuna göre Discover-Tech, çeşitli iş ortaklıkları aracılığıyla cep telefonu ve kulaklık gibi ürünlerin reklamlarını 120 binden fazla internet sitesi ve 75 bin uygulamada yayımladı. Ancak bu reklamlar kullanıcıları izlemek için de kullanıldı.

Araştırmacılar, zararlı reklamların bulunduğu internet sitelerini ziyaret eden veya uygulamaları kullanan kişilerin Discover-Tech tarafından tespit edilip takip edilebildiğini öne sürdü. Şirketin bazı akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarını bulmaya da çalıştığı aktarıldı. Casusluk faaliyetinin gerçekleşmesi için reklamın açılmasının yeterli olduğu kaydedildi.

İsrail insanları böyle takip etmiş! Sadece reklam izlemeniz yeterli

AL JAZEERA'NIN 45 WINDOWS CİHAZI HEDEF ALINMIŞ

Citizen Lab, Discover-Tech reklamları üzerinden dağıtılan Candiru casus yazılımının 2024-2025 yılları arasında Katar merkezli yayın kuruluşu 'ya ait 45 Windows cihazını ele geçirmek için kullanıldığını açıkladı. Araştırmacılar, medya kuruluşunun ağ kayıtlarını kendileriyle paylaşması sayesinde saldırıyı doğrulayabildiklerini bildirdi.

Al Jazeera ise yaptığı açıklamada çalışanlarının bir bölümünü hedef alan casus yazılım saldırılarını kınadığını ve personelini ve sistemlerini korumak için gerekli adımları attığını duyurdu. Kurum, saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Candiru’yu 2021 yılında kara listeye almıştı. Bakanlık, şirketin hükümet yetkililerini, gazetecileri, aktivistleri ve akademisyenleri kötü niyetli biçimde hedef almak için kullanılan casus yazılımlar sağladığı iddiasıyla yaptırım uygulamıştı.

İsrail insanları böyle takip etmiş! Sadece reklam izlemeniz yeterli

REKLAMLAR HASSAS KURUMLARIN AĞLARINDA DA GÖSTERİLDİ

Confiant'ın araştırmasına göre Discover-Tech'in zararlı reklamları, Pentagon, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi hassas kurumlarla ilişkili yüzlerce ağda kullanıcılara gösterildi. Dangu Filistin toprakları gibi bazı bölgelerde şirketin reklamlarının özellikle yoğun olduğunu ileri sürdü.

Dangu, Filistin'deki internet sitelerine ilişkin gözlemlerini, "Filistin'de herhangi bir siteye girdiğinizde Discover-Tech'in reklamını bulursunuz. Bu onlara bütün bir ülkenin dijital faaliyetleri hakkında son derece kapsamlı bir görünürlük sağlıyor" sözleriyle anlattı.

Citizen Lab de benzer kanıtların Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Komisyonu ve birçok ülkenin hükümetine ait ağlarda elde edildiğini bildirdi. Reklamların ayrıca Nvidia, SanDisk, Broadcom ve Micron gibi çip sektöründeki şirketlerle Meksika, İsrail ve Avrupa’daki ismi açıklanmayan medya kuruluşlarının ağlarında görüldüğü aktarıldı.

İsrail insanları böyle takip etmiş! Sadece reklam izlemeniz yeterli

GOOGLE VE DİĞER REKLAM PLATFORMLARI HAREKETE GEÇTİ

Araştırmaların ardından Discover-Tech’in dijital reklam pazarındaki faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Google, Citizen Lab ve Confiant’ın yürüttüğü soruşturmaya katkıda bulunduğunu ve şirketi politikalarını sistematik biçimde ihlal ettiği gerekçesiyle reklam platformlarından çıkardığını açıkladı.

Avrupa dijital pazarlama ve reklam ekosistemini temsil eden IAB Europe da yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen denetimde politika ihlallerinin tespit edilmesinin ardından Discover-Tech'in geçen hafta küresel ölçekte onaylanan tedarikçiler listesinden çıkarıldığını bildirdi.

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#google
#Al Jazeera
#Discover Tech
#Citizen Lab
#Candiru
#Teknoloji
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