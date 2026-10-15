OpenAI matematik dünyasını birbirine kattı

722 MAKALE YAYIMLANDI, ÜÇÜ GERİ ÇEKİLDİ

OpenAI'ın GitHub üzerinden paylaştığı koleksiyonda başlangıçta 722 araştırma makalesi bulunuyordu. Ancak 7 Ekim'de bir matematiksel ispatta hata tespit edilmesi üzerine üç makale geri çekildi. Böylece çalışma sayısı 719'a düştü. Şu ana kadar geriye kalan 719 makaleye ilişkin somut bir itiraz ortaya çıkmış değil. Bununla birlikte sonuçların tamamının bağımsız araştırmacılar tarafından doğrulandığını söylemek için henüz erken.

OpenAI'ın verdiği bilgilere göre, yapay zekâ her bir matematiksel sonuç için ChatGPT Pro'nun yaklaşık üç saatlik düşünme sürecine denk işlem gücü kullandı. Bu durum, yıllardır çözülemeyen problemlerin yapay zekâ tarafından çok daha kısa sürede ele alınabileceğini gösteriyor. Ancak ortaya çıkan sonuçların bilimsel açıdan ne ölçüde kabul göreceği, devam eden incelemelerle netleşecek.