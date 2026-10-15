Dünya devinin Çin’deki tahtı sallanmaya başladı

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İstanbul
Yapay zekâ çiplerinde küresel lider konumunda bulunan Nvidia, Çin pazarında giderek güç kaybediyor. ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları ve Pekin yönetiminin yabancı teknolojilere karşı aldığı önlemler, şirketin ülkedeki hakimiyetini sarsarken en büyük rakibi Huawei hızla yükseliyor. Nvidia hâlâ Çin'in en büyük yapay zekâ hızlandırıcısı tedarikçisi. Ancak son veriler, aradaki farkın giderek kapandığını gösteriyor. Özellikle Huawei'nin geliştirdiği Ascend çipleri, Çinli kurumların yerli teknolojilere yönelmesinde önemli rol oynuyor.
2026'nın ilk yarısına ilişkin yayımlanan raporlar, Çin'deki rekabetin geldiği noktayı ortaya koydu. Verilere göre Nvidia, yılın ilk altı ayında 678 bin yapay zekâ hızlandırıcısı satarak yüzde 34 pazar payına geriledi. Huawei ise 572 bin adetlik satışla payını yüzde 28'e yükseltti.
İki şirket arasındaki farkın daralması, Nvidia açısından dikkat çekici bir tablo oluşturdu. Bir dönem Çin pazarında güçlü bir konuma sahip olan ABD'li teknoloji devi, şimdi yerli rakipleri karşısında ciddi bir rekabetle karşı karşıya.
Nvidia'nın kaybettiği alan yalnızca Huawei'ye yaramadı. Raporda yer alan 11 Çinli yonga tasarımcısından 9'u, 2026'nın ilk yarısında büyüme kaydetti.
Alibaba T-Head ve Cambricon yüzde 7, Baidu Kunlunxin yüzde 4, Hygon ise yüzde 3'lük yükselişle öne çıktı. Bu tablo, Çin'in yapay zekâ donanımlarında yerli şirketlere yönelme politikasının pazardaki dengeleri değiştirdiğini gösteriyor.
Nvidia'nın Çin'de yaşadığı kayıp, şirket yönetiminin de gündeminde. Nvidia CEO'su Jensen Huang, daha önce yaptığı açıklamada, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 50 milyar dolarlık gelirin rakiplere aktığını belirtmişti. ABD'nin Çin'e yönelik yapay zekâ çipi ambargosu, Nvidia'nın pazara ürün sunmasını zorlaştırırken Çin hükümetinin yabancı hızlandırıcılara getirdiği sınırlamalar da şirket üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durumdan en fazla yararlanan şirketlerin başında ise Huawei geliyor.
Çin pazarındaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da sertleşmesi bekleniyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Nvidia'nın liderliğini koruması giderek zorlaşabilir. Raporda yer alan tahminlere göre Nvidia ile Huawei'nin 2026 yılı sonunda aynı pazar payına ulaşması bekleniyor.