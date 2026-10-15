Dünya devinin Çin’deki tahtı sallanmaya başladı

NVİDİA YÜZDE 34'E GERİLEDİ, HUAWEİ YÜZDE 28'E ÇIKTI

2026'nın ilk yarısına ilişkin yayımlanan raporlar, Çin'deki rekabetin geldiği noktayı ortaya koydu. Verilere göre Nvidia, yılın ilk altı ayında 678 bin yapay zekâ hızlandırıcısı satarak yüzde 34 pazar payına geriledi. Huawei ise 572 bin adetlik satışla payını yüzde 28'e yükseltti.

İki şirket arasındaki farkın daralması, Nvidia açısından dikkat çekici bir tablo oluşturdu. Bir dönem Çin pazarında güçlü bir konuma sahip olan ABD'li teknoloji devi, şimdi yerli rakipleri karşısında ciddi bir rekabetle karşı karşıya.