Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem

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İstanbul
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Orta Amerika ülkesi Panama'da şiddetli bir deprem olduğunu duyurdu.
Depremin merkez üssünün başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında olduğu bildirildi. Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 6,1 olduğu kaydedildi.
Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre, deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.
Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yapılmıştı.
Hükümet, ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ulusal Acil Durum ilan etti. Bakanlar Kurulu Sekreteri Juan Carlos Orillac, zararların karşılanması için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacağını duyurdu.