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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 08:15

Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Geçen hafta 7,7'lik depremin vurduğu Panama'da sarsıntılar devam ediyor. Ülkenin Rio Grande kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 08:15

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Orta Amerika ülkesi 'da şiddetli bir deprem olduğunu duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Panama'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Depremin merkez üssü, başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısı olarak bildirildi.
Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 6,1 olduğu kaydedildi.
Sivil savunma ekipleri, depremin can veya mal kaybına yol açmadığını belirledi.
Ülkede 9 Ekim'de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki önceki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmış ve Ulusal Acil Durum ilan edilmişti.
Bakanlar Kurulu Sekreteri Juan Carlos Orillac, 7,7 büyüklüğündeki depremin zararlarının karşılanması için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacağını duyurmuştu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

PANAMA'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremin merkez üssünün başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında olduğu bildirildi. Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 6,1 olduğu kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre, deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

YÜZLERCE KİŞİ EVSİZ KALMIŞTI

Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için yapılmıştı.

Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Hükümet, ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ulusal Acil Durum ilan etti.​​​​​​​ Bakanlar Kurulu Sekreteri Juan Carlos Orillac, zararların karşılanması için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacağını duyurdu.

ETİKETLER
#panama
#Tsunami Uyarısı
#Abd Jeolojik Araştırmalar Merkezi
#Ulusal Acil Durum
#Rio Grande
#Dünya
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