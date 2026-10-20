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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:35

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Sigorta şirketlerine "kurgu kaza" operasyonu: 77 gözaltı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildiğini duyurdu. Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Bakan Gürlek şüphelilerden 77’sinin yakalanarak gözaltına alındığını, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendiğini ve 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğünü ifade etti.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Sigorta şirketlerine
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:35

Adalet Bakanı , trafik sigorta dolandırıcılarına yönelik operasyona ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Bakan Gürlek, bugünkü operasyonda 88 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! Sigorta şirketlerine "kurgu kaza" operasyonu: 77 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli düzenlenen operasyonda kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına mensup 88 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.
MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucu şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.
Adana merkezli eş zamanlı operasyonda hakkında işlem başlatılan 88 şüpheliden 77'si gözaltına alındı, 1 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi ve 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz!

Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

HAKSIZ TAZMİNAT TEMİN EDEN SUÇ YAPILANMASI TESPİT EDİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi.

İncelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket edildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.

88 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77’si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.

Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!

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#MASAK
#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
#Trafik Sigorta Dolandırıcılığı
#Gündem
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