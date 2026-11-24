İstanbul'un Şişli ilçesinde aracındaki sorun nedeniyle otomotiv servisine giden müşteri işletmenin davranışından şikayetçi oldu. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler ve tüketicinin şikayeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı söz konusu işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Araç servisinde pes dedirten oyun! Müşteri o anları kaydetti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomotiv servisinde yaşanan tüketici şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimde çok sayıda mevzuata aykırı uygulama tespit edildi ve işletmeye cezai işlem uygulandı. Satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi. Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme ve periyodik bakım hizmetlerine ilişkin fiyat listeleri bulundurulmadığı belirlendi. İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde “Özel Servis” ibaresine yer verilmediği görüldü. Tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılık tespit edildi. Müşteriye lastikleri kötü durumda olmamasına rağmen aracın dört lastiğinin de değişimi gerektiğinin söylenerek tüketicinin yanıltılması iddiası Reklam Kuruluna sevk edildi.

MÜŞTERİYİ YANILTAN OTOMOBİL SERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde tüketici haklarını ihlal eden mevzuata aykırı çok sayıda uygulamanın tespit edildiğini duyurdu.

Denetimlerde motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve silecek gibi ürünlerde fiyat etiketinin bulunmadığı, rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme ve periyodik bakım hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin bulundurulmadığı belirlendi.

KÖTÜ DURUMDA OLMAYAN LASTİKLERİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİLER

İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabelasında ve fişte bu ibarenin bulunmadığı belirtildi.

Denetimde tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin de mevzuata aykırılık belirlendi. Tespit edilen tüm ihlaller tutanak altına alınırken işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Müşteriye lastikleri kötü durumda olmamasına rağmen aracın dört lastiğinin de değişmesi gerektiği söylenerek tüketicinin yanıltılması sebebiyle firma Reklam Kuruluna sevk edildi.

Kaplan denetimde saptanan ihlalleri şu şekilde duyurdu:

"• Satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi.

• Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin bulundurulmadığı belirlendi.

• İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde “Özel Servis” ibaresine yer verilmediği görüldü.

• Şikâyetçi tüketiciye servis fişi düzenlenmediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu tespit edildi.

• Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği belirlendi.

• Tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılık tespit edildi.

Tüm bu aykırılıklar tutanak altına alınıp, firma hakkında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca

- Lastikleri kötü durumda olmayan aracın dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi,

- Yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması,

- Tüketicinin yanıltılması

iddiaları nedeniyle konu ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi."