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İstanbul
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilmesi için belirlenen 2026 yılı üst limiti merak konusu oldu. 2026'da 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanan sınırın yanı sıra, 2027 yılında geçerli olması beklenen yeni tutar da gündeme geldi. Peki, ÖTV'siz araç limiti 2026 yılında ne kadar ve hangi modeller muafiyet kapsamında satın alınabiliyor?
Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç satın alabilmesi için belirlenen üst limit, 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar, aracın vergiler dahil satış bedeli üzerinden değerlendiriliyor.
2027 yılı için açıklanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı esas alındığında ise ÖTV muafiyeti üst sınırının 3 milyon 673 bin 706 TL'ye çıkması bekleniyor. Yeni tutarın 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunduğundan, kesin rakam yıl sonunda yapılabilecek düzenlemeye göre farklılaşabilir.
2026 yılında ÖTV muafiyetiyle araç satın almak isteyenlerin 2 milyon 873 bin 900 TL'lik üst sınırın yanı sıra yüzde 40 yerlilik şartını da dikkate alması gerekiyor. Bu nedenle fiyatı limitin altında kalan her otomobil muafiyet kapsamında değerlendirilemiyor.
Yerlilik kriterini karşılayan ve satış fiyatı belirlenen üst sınırı aşmayan modeller arasından tercih yapılabiliyor. Araçların güncel fiyatları ve donanım seçenekleri değişebildiği için satın alma öncesinde yetkili bayilerden kapsam ve fiyat bilgisi alınması önem taşıyor.
ÖTV istisnasından yararlanma hakkı, engellilik oranı ve sağlık kurulu raporunda belirtilen koşullara göre belirleniyor.
ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınacak otomobillerde en az yüzde 40 yerlilik oranı aranıyor. Bu nedenle aracın satış fiyatının 2026 yılı üst limitinin altında olması tek başına yeterli olmuyor. Modelin aynı zamanda yerli katkı oranı şartını da karşılaması gerekiyor.
ÖTV istisnasıyla satın alınan araçlarda yeniden muafiyetten yararlanma süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Hak sahiplerinin yeniden ÖTV muafiyetli araç alabilmesi için bu sürenin dolması gerekiyor. Aracın 10 yıl dolmadan satılması veya devredilmesi durumunda ise yürürlükteki mevzuat kapsamında vergi yükümlülükleri doğabiliyor.