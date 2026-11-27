Kentsel dönüşüm, güvenli konutlara kavuşmak isteyen vatandaşlar için umut olurken, yanlış atılan imzalar ve eksik hazırlanan sözleşmeler büyük mağduriyetlere yol açabiliyor. Müteahhit kaynaklı sorunlardan inşaat gecikmelerine, ek ücret taleplerinden yarım kalan projelere kadar pek çok riskle karşı karşıya kalan vatandaşların haklarını nasıl koruyacağı merak ediliyor. Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Mimar Nihat Şen, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümde en sık yaşanan sorunları anlatarak vatandaşları sözleşme ve müteahhit seçimi konusunda uyardı.

Kentsel dönüşüme giren vatandaşların en sık karşılaştığı sorunlar neler?

Dr. Mimar Nihat Şen: Kentsel dönüşüme giren vatandaşların en büyük problemi, işin başında hak ve hukuklarını, yaptıkları sözleşmeleri ve süreçte neler yapılacağını önceden bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yüklenici veya müteahhitle problemler yaşamaktadırlar. Bir an evvel müteahhitle sözleşme yapalım, hemen işe başlansın aceleciliği ve bilgi kirliliği, süreç ilerlerken problemlere sebep olmaktadır. İnşaat gecikmeleri, kira yardımı ve desteklerinin yerine getirilmemesi, dairelerin zamanında teslim edilmemesi, ilave bedel talep edilmesi, işin başında konuşulan ancak sözleşmeye yazılmayan malzeme eksiklikleri gibi problemlerle karşılaşmaktadırlar.

Kategori Açıklama / Karşılaşılan Sorunlar Temel Nedenler Hak, hukuk ve yasal süreçler hakkında önceden bilgi sahibi olmamak

Sözleşme şartlarını ve detaylarını bilmemek

Acelecilik (bir an evvel sözleşme yapıp işe başlama isteği)

Süreçle ilgili bilgi kirliliği Yaşanan Somut Problemler İnşaat yapımında yaşanan gecikmeler

Dairelerin taahhüt edilen zamanda teslim edilmemesi

Kira yardımı ve diğer desteklerin karşılanmaması

Müteahhit/yüklenici tarafından ilave bedel talep edilmesi

Sözlü konuşulan ancak sözleşmeye yazılmayan malzeme eksiklikleri Görüş Bildiren Uzman Dr. Mimar Nihat Şen

Vatandaşlar en çok hangi aşamada mağdur oluyor? Sürecin başından anahtar teslimine kadar en fazla şikâyet hangi konularda geliyor?

Dr. Mimar Nihat Şen: Vatandaşlar, sözleşme ve şartlarını iyice incelemeden imzaladıkları için sonrasında mağduriyet yaşamaktadırlar. İmzalar atıldıktan sonra bilinçsizce verilen haklar ve vekâletler neticesinde vatandaşların hakları gasp edilmektedir. Zamanında inşaatlara başlanmaması, sözleşmede işin süresinin belirtilmemesi, cezai şartların yer almaması ve karşılıklı hak ve hukukların sözleşmelerde net olarak ifade edilmemesi gibi konularda şikâyetler gelmektedir.

Vatandaş müteahhitle sözleşme imzalarken nelere dikkat etmeli?

Dr. Mimar Nihat Şen: Vatandaşların, müteahhitle sözleşme imzalamadan önce kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkıldıktan sonra nasıl bir binanın yapılacağını, hangi metotla yeni inşaatın gerçekleştirileceğini, inşaat maliyetini, teknik şartnamesini, daire ve iş yeri metrekarelerini, yapılacak inşaatta kullanılacak tüm teknik malzemeleri, inşaatın yapım ve teslim süresini işin başında bilmeleri gerekir ki süreç problemsiz ilerleyebilsin.

Genellikle bu işlemlerin tam tersi yapılıyor. Müteahhitlerin verdikleri tekliflere göre mülk sahipleri rıza göstermeye zorlanıyor. Hâlbuki mülkiyet sahiplerinin öncelikle buranın hangi metotlarla yapılabileceğini, finansal modellemelerine varıncaya kadar tüm detayları kendilerinin bilmesi ve istedikleri standartlara uygun şekilde müteahhitlerden teklif alması en doğru yöntemdir.

Kentsel dönüşüm başladıktan sonra müteahhidin işi yarım bırakması durumunda vatandaş ne yapabilir?

Dr. Mimar Nihat Şen: Kentsel dönüşüme girecek binalar için müteahhitle yapılan sözleşmelerde, işin teslim süresinin aşılması hâlinde sözleşmenin feshedileceğinin mutlaka belirtilmesi şarttır. Eğer süreç içerisinde müteahhit işe devam edemezse bu duruma karşı süreci güvence altına alacak en doğru uygulama, sözleşmenin imza aşamasında inşaat tamamlama sigortasının yaptırılmasıdır. Bu, tüm endişeleri de ortadan kaldıracaktır.

Müteahhit, sözleşmede belirtilen metrekareyi veya daire özelliklerini değiştirebilir mi? Vatandaş böyle bir durumda hangi hukuki yollara başvurabilir?

Dr. Mimar Nihat Şen: Müteahhitle yapılan sözleşmelerde her şey açık ve net yazılmışsa, yani teknik özellikler, standartlar, hatta markalarına varıncaya kadar tüm detaylar belirtilmiş ve karşılıklı olarak imza altına alınmışsa bunların değiştirilmesi zordur. Ancak arazi sahiplerinin veya mülk sahiplerinin rızası ve muvafakatiyle değişiklik yapılabilir.

Müteahhit sözleşmede yazılan şartlara uymazsa mülk sahipleri bu durumu tespit ettirip ihtarname ile düzeltilmesini talep edebilir. Müteahhit gerekli düzeltmeleri yapmadığı takdirde sözleşmenin feshedileceğini kendisine bildirmeleri gerekir. Ancak tüm bunların yapılan sözleşmede açık ve net olarak belirtilmesi çok önemlidir.

Kısaca sonuç olarak yapılması gereken şudur:

Kentsel dönüşüme girecek mülk sahiplerinin öncelikli olarak hak ve hukuklarını bilmeleri, yönetmeliklere uygun olarak nasıl bir binanın yapılacağına karar vermeleri, teknik şartnameyi hazırlamaları, projeleri ve inşaat maliyetini önceden belirlemeleri gereken esaslardır.

Tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra mülk sahiplerinin talepleri doğrultusunda; mülk sahiplerinin şartlarını, projelerini, teknik şartnamesini ve inşaat tamamlama sigortasını kabul eden müteahhitlerle sözleşme yapılmasında fayda vardır.

Bu nedenle sürecin sağlıklı ve düzgün yürütülebilmesi için bu konularda deneyimli uzman kişi veya danışmanlardan hizmet alınması, tüm süreci tek elden yöneten profesyonel şirketlerle çalışılması en sağlıklı yöntemdir.