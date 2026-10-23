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Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 01:11

"Yemen Şafağı" bilançosu açıklandı: Husilere son 24 saat içinde 780 saldırı yapıldı

Yemen ordusu, "Yemen Şafağı Operasyonu" kapsamında son 24 saatte Husilere yönelik 780 hassas saldırı düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda 512 Husi milis etkisiz hale getirilirken 330'dan fazla askeri araç imha edildi. Suudi Arabistan ise Necran'a atılan balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 01:11

'deki destekli ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Husileri hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Silahlı kuvvetlerimiz, ‘Yemen Şafağı Operasyonu’ kapsamında kuzey cephesi, el-Cevf, batı Marib, el-Beyda ile güney ve batı cephelerinde düşmana yönelik askeri baskıyı sürdürmektedir. Son 24 saat içerisinde terörist Husi milislerinin komutanlarını, toplanma alanlarını, takviye birliklerini, ağır silah mevzilerini, askeri üs ile araçlarını, personel taşıyıcılarını ve ikmal hatlarını hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Yemen Şafağı" bilançosu açıklandı: Husilere son 24 saat içinde 780 saldırı yapıldı

"SAHADAKİ İNİSİYATİFİMİZ GÜÇLENDİ"

Art arda gerçekleştirilen bu saldırıların Husilerin lojistik destek kabiliyetlerine büyük bir darbe indirdiği vurgulanarak, "Bu durum sahada inisiyatifimizi güçlendirmiş ve birliklerimizin çeşitli cephelerdeki hücum görevlerini kararlılıkla sürdürmesine olanak tanımıştır. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milis etkisiz hale getirilmiş, Husilere ait 330'dan fazla askeri araç imha edilmiştir" denildi. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin Husilere karşı mücadeleyi sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamdaki tüm adımlar, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınarak atılacaktır" hatırlatmasında bulunuldu.

"Yemen Şafağı" bilançosu açıklandı: Husilere son 24 saat içinde 780 saldırı yapıldı

SUUDİ ARABİSTAN: "HUSİ FÜZESİ ÖNLENDİ"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’ın Necran kentine doğru bir balistik füze daha fırlattığını belirterek, "Söz konusu füze engellenmiş ve imha edilmiştir" dedi.

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#suudi arabistan
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#yemen
#husiler
#Yemen Hükümeti
#Dünya
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