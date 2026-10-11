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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 22:49

Yemen hükümeti Husileri terör örgütü ilan etti

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla tekrar gündeme gelen İran destekli milis grubu Husiler, Yemen hükümeti tarafından terör örgütü ilan edildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Yemen hükümeti Husileri terör örgütü ilan etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 22:49

Yemen hükümeti, Husileri "terör örgütü" olarak tanımlayan, faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

Söz konusu karar, Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani başkanlığında geçici başkent 'deki kabine toplantısında alındı.

"HAZIRLIKLAR EN ÜST DÜZEYE ÇIKSIN" TALİMATI

Toplantıda Husileri terör örgütü olarak tanımlayan, faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısı onaylanırken, Başbakan Zindani de tüm yürütme organlarına "etkiye tepki mantığından çıkıp önleyici eyleme" geçmeleri, hazırlıklarını en üst düzeye çıkarmaları, silahlı kuvvetlere ve askeri birliklere tüm kaynakları sağlamaları talimatını verdi.

Yemen hükümeti Husileri terör örgütü ilan etti

TAİZ VALİSİ: HUSİLERİN ABLUKASI 6 MİLYON İNSANI TEHDİT EDİYOR

Öte yandan, Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin, kente yönelik ablukasının 6 milyon kişinin hayatını tehdit ettiğini belirterek, yerel ve uluslararası kurumlara ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Vali Şemsan, valilik binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Husilerin 12 yıldan bu yana sürdürdüğü ablukanın, başta gıda, ilaç ve yakıt olmak üzere 6 milyon kişinin sıkıntılarını artırdığını ifade etti.

HÜKÜMETE HASTANELER İÇİN ÇAĞRI

Şemsan, hükümete, hastaneleri ve hayati tesisleri desteklemek ve nüfusun gerekli ihtiyaçlarını güvence altına almak için "istisnai önlemler" alma çağrısı yaptı.

Şemsan ayrıca, Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası insani yardım ve insan hakları kuruluşlarına sivillere yönelik saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması, güvenli insani koridorların açılması ve yardımların ulaşmasının sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

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ETİKETLER
#husiler
#Aden
#Yemen Hükümeti
#Şai Muhsin Ez-zindani
#Taiz Valisi Nebil Şemsan
#Dünya
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