Türkiye dahil 4 ülkeden Husilerin Suudi Arabistan saldırılarına kınama

Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. En son dün düzenlenen saldırıda Riyad'daki Kral Halid Havalimanı hedef alındı.

Husilerin havalimanına saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi de yaralandı. Husiler, bugün de aynı bölgeyi hedef alarak havalimanında yangın çıkmasına neden olan bir saldırı daha düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, atılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DE ARALARINDA OLDUĞU 4 ÜLKEDEN KINAMA

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bölgeyi tedirgin ederken Yemen'de de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet operasyonlarını sürdürüyor.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Riyad'a yapılan saldırıları kınayan bir açıklama yaptı.

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