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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 17:50

Riyad'da Kral Halid Havalimanı yeniden hedef alındı: Yolculara uçuş uyarısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra yeniden hedef alındığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Riyad'da Kral Halid Havalimanı yeniden hedef alındı: Yolculara uçuş uyarısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 17:50

'ın başkenti 'daki havalimanının biri pilot, üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan iki gün sonra tekrar saldırıya uğradığı bildirildi.

İsmlerinin paylaşılmasını istemeyen iki yetkiliye göre, saldırının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı tahliye edildi ve hava trafiği durduruldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun 'deki İran destekli Husilere karşı başlattığı saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, bir kez daha saldırıya uğradı.

Havalimanına yönelik saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İki gün önce üç kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı saldırının ardından bir kez daha hedef alınan havalimanındaki son duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları, bölgede en az iki şiddetli patlama sesi duyulduğunu dile getirdi.

Öte yandan havaalanı, yolculardan havaalanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmelerini isteyen kısa bir uyarı yayınladı.

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ETİKETLER
#Riyad
#suudi arabistan
#yemen
#husiler
#Kral Halid Uluslararası Havalimanı
#Dünya
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