AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'a saldırıları kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Abha’daki havalimanlarına düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

''TERÖR EYLEMLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ''

Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Abha’daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suudi Arabistan’a taziyelerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.