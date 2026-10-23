Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba Türkiye'ye geliyor

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İstanbul
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini duyurdu.
Yemen son günlerde İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırmasıyla gündemde. Yemen hükümeti, 5 Ekim'de başlattığı ve "Yemen Şafağı" ismini verdiği operasyonla Husilerin gücünü kırmaya çalışıyor.
Yemen ordusundan operasyonla ilgili yapılan son açıklamada son 24 saatte 512 Husi milisin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.