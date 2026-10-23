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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 21:06

Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba Türkiye'ye geliyor

Husilere karşı operasyonların sürdüğü Yemen'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba Türkiye'ye geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 21:06

Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba Türkiye'ye geliyor

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba'nın 24 Ekim 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
İran destekli Husiler son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Yemen hükümeti, Husilerin gücünü kırmak amacıyla 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" adlı bir operasyon başlattı.
Yemen ordusu, son 24 saat içerisinde 512 Husi milisin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILARI YOĞUNLAŞTI

Yemen son günlerde İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırmasıyla gündemde. Yemen hükümeti, 5 Ekim'de başlattığı ve "Yemen Şafağı" ismini verdiği operasyonla Husilerin gücünü kırmaya çalışıyor.

Yemen ordusundan operasyonla ilgili yapılan son açıklamada son 24 saatte 512 Husi milisin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

 

 

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