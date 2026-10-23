İstanbul'da R4+E3 buluşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 bakanı kabul etti

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İstanbul
İstanbul'da, İtalya'nın da katılımıyla R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) +E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.
Görüşmelerin ardından heyet Dolmabahçe Sarayı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.