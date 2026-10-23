İstanbul'da, İtalya'nın da katılımıyla R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) +E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da R4+E3 buluşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 bakanı kabul etti İstanbul'da, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan (R4) ile İngiltere, Almanya, Fransa (E3) dışişleri bakanları İtalya'nın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, R4+E3 formatında gerçekleştirildi ve İtalya da katıldı. Görüşmelerin ardından heyet Dolmabahçe Sarayı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya katılan dışişleri bakanlarını kabul etti.

Görüşmelerin ardından heyet Dolmabahçe Sarayı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.