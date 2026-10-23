İstanbul'da, İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) +E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan küresel gerilimlerin ele alındığı zirvenin ardından basın açıklaması yaparak gelişmelere değindi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da 8 ülkenin bakanları buluştu: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik zirve sonrası açıklamalar İstanbul'da düzenlenen R4+E3 ve İtalya'nın katıldığı Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gerilimlerin ele alındığını ve katılımcı ülkelerin diplomasinin tek yol olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtti. İstanbul'da Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan bölgesel dörtlünün yedinci toplantısı ile İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı 8 ülkenin katıldığı genişletilmiş zirve gerçekleştirildi. Toplantıda Hürmüz Boğazı'nın durumu, İran'a olası muhtemel saldırı, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları ile İsrail'in Filistin, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı hamleleri ele alındı. Katılımcı ülkelerin tamamının diplomasinin ve diyaloğun tek çözüm yolu olduğu konusunda hemfikir olduğu ve İran'a yönelik askeri müdahalenin çözüm olarak onaylanmadığı vurgulandı. Masa etrafındaki 8 ülkenin de savaşın yaygınlaşmasını ve ilerlemesini istemediği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'deki iç siyasi retoriklerde Türkiye'nin hedef alınmasını ve 'şeytanlaştırılmasını' kategorik olarak reddettiklerini açıGönderkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-Değerli arkadaşlar, ifade ettiğim gibi bugün oldukça yoğun bir uluslararası diplomasiye ev sahipliği yaptık. İstanbul'da hem ilk önce bölgesel dörtlü toplantımızı yaptık, daha sonra bölgesel dörtlü Avrupa üçlüsü ve İtalyan katılımıyla 8 ülke bir araya geldik. Öncelikle bölgesel dörtlü toplantımızdan başlamak istiyorum. Bugünkü yaptığımız toplantı yedinci toplantıydı. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan katılımıyla bölgesel dörtlü olarak bölgemizin sorunlarını, çözüm metotlarını bugüne kadar yapılan işlemleri, alınan tedbirleri, sorunların geldiği noktayı, çözümlerin ilerlediği aşamayı detaylı bir şekilde masaya yatırma imkanımız oldu.

-Tabii ki bölgemizdeki sorunlar, Hürmüz Boğazı'nın kapalılığı, İran'a olası muhtemel bir atak, daha sonra bölgede Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı saldırı ve bizim yaptığımız dayanışma ve bu çatışma nasıl sonlandırılabilir, ele alındı.

Yine bölgede İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolü Filistin, Gazze, Batı Şeria başta olmak üzere Lübnan ve Suriye'deki muhtemel istikrarsızlaştırıcı hamlelerini de konuştuk. Bunlara yönelik görüşlerimizi, tedbirlerimizi tekrar tekrar gözden geçirdik.

DİPLOMASİ VE DİYALOG TEK YOL

-Bütün ülkeler diplomasinin, diyaloğun tek yolu olduğunu konusunda hemfikirler. Tabii bu önemli. Bu mesajı bütün taraflara aynı şekliyle verme, iletme kararı aldık. Özellikle İran'a yönelik yeniden yapılacak bir saldırının gerçekten bölgedeki savaş ve çatışmayı tekrar yaygınlaştırmaya yol açacağı konusunda hemfikiriz.

-İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ

- Dolayısıyla bugünkü toplantıda aslında altını çizmemiz gereken nokta bizim istisnasız bir şekilde hep beraber diyaloğun tek çözüm yolu olduğu meselesi. Burada tabii hiç kimsenin başka ülkenin haklarına vesairesine tecavüzüne izin veriyoruz manasına gelmiyor. veya Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da izin vereceğiz manasına gelmiyor. Fakat burada daha fazla savaşın yaygınlaşmasına meydan vermeden, daha fazla yıkıma yol açmadan bu meseleyi nasıl halledebiliriz? Onun parametreleri açıkçası konuşuldu. Burada detaylara girmek istemiyorum. Ama önemli olan ifade ettiğim gibi masa etrafındaki ülkelerin aynı fikirde olmaları çok önemli. Bu 8 ülke de savaşın ilerlemesini istemiyor.

R4+E3 PLATFORMU

-Bu platforma niye ihtiyaç duyduk, biliyorsunuz. Kendi bulundukları coğrafyadaki sorunlarla ilgili çalışan formatlar. Bizim bölgesel dörtlümüzün ortaya koyduğu verimli sonuçlar var. Bir araya gelip sorunları görüşme kararı aldık. Bu iki platformun artık yan yana gelip beraber çalışmasından daha normal bir husus yok.

-İsrail'de yapılan retoriklerde Türkiye'nin kullanılması meselesini biz kategorik olarak reddediyoruz. Yani buradaki siyasal ucuzculuğun Türkiye'yi şeytanlaştırarak bir takım siyasal radikal partilerin tabanda oy toplama çabalarını da açıkçası ucuz bir siyasi hamle olarak görüyoruz. Bunu da çok ciddiye anlayacak bir tarafı yok.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

-Bütün katılımcıların ortak fikri mümkünse en kısa zamanda bir ateşkesin ve buna dayalı bir barış anlaşmasının Ukrayna'da hayata geçmesi. Masadaki bütün taraflar bunu cani gönülden ister durumda. Bunun olmadığı takdirde Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin bir an önce hayata geçmesi konusunda adımlar atılması konusunda yine bir talep var. Türkiye'nin bu noktada mevcut oynadığı rolü ve yaptığımız girişimleri biz kendilerine anlattık. Türkiye özellikle tahıl girişimiyle alakalı şu anda ne türden girişimlerde bulunuyor, taraflarla ne konuşuyor, onun istişaresini yaptık. Kendimizin ayrıca bu meseleyle ilgili onlarla istişare etmek istediğimiz hususlar vardı. Ya savaş dursun durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca.