Burdur’da yangın çıkan balıkçıda esnaf tezgah başından balık satmaya devam etti

Burdur’da saat 16.30 sıralarında Salı Pazarı yakınlarında bulunan bir balıkçı bacasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, balıkçının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE SÖNDÜRME ÇALIŞMASI YAPARKEN ESNAf SATIŞA DEVAM ETTİ

Ekipler bacadaki yangına müdahale ederken, balıkçılar ise tezgahlarının başından ayrılmayarak vatandaşlara balık satmayı sürdürdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.