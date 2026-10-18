Fransa yangın yeri: Kundaklanan 143 yıllık belediye binasının saat kulesi çöktü

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İstanbul
Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen ülke çapındaki protestolar, dün birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü. Maskeli grupların polisle çatıştığı, iş yerlerini yağmaladığı ve kamu binalarını hedef aldığı olaylarda, Limoges kentindeki 143 yıllık belediye binası da kundaklandı. Kentte 1883'ten bu yana ayakta olan tarihi belediye binasında, maskeli grupların kundaklaması sonucu çıkan yangında çatı ve saat kulesi çöktü.