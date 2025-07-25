Dönme dolapta büyük panik! Mahsur kalanlar için zamanla yarışıldı

Yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu ve aşırı elektrik kullanımı nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Akçay Mahallesi'nde akşam saatlerinde ani bir kesinti yaşandı.

YÜKSEKTE MAHSUR KALDILAR

Kesinti sırasında lunaparkta bulunan dönme dolap aniden durunca, kabinlerde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yüksekte mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Ekipler, 42 metrelik merdivenli araç yardımıyla kabinlere ulaşarak mahsur kalan 3 kişiyi güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını ifade etti.