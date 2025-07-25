Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü kazada yeni gelişme: Şikayetini geri çekti! Dilekçedeki ifade her şeyi açıkladı

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki (17) hayatını kaybetmişti.

'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin motosikleti kullanan arkadaşı Yavuz Selim Öztürk, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetçi olmadığını bildirdi.

"MADDİ-MANEVİ TÜM ZARARIM GİDERİLMİŞTİR"

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi veya manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur" ifadeleri yer aldı.

BARLASÇEKİ'NİN BABASI DA ŞİKAYETİNİ GERİ ALMIŞTI

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki de 8 Temmuz'da verdiği dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Kazayla ilgili tek şikayetçi Barlasçeki'nin annesi kaldı.