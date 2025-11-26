Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Vicdan kırıntısı bulunmayan kadının cezası belli oldu! Doğurduğu bebeği bıçakladı, ateşe verip çöpe attı

İstanbul Beşiktaş'ta kan donduran bebek cinayetindeki cani kadının cezası belli oldu. Doğurduğu bebekten kurutulmak için bıçakladığı bebeği öldürdükten sonra çöpün kenarında yakan Elif D. için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 13:43

Beşiktaş'ta 31 Ağustos 2025'de doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayan, sonra da çöp konteyneri kenarında yakmaya çalışan şüpheli Elif D.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Elif D.'nin dini nikahlı eşinden ayrıldığı, gebeliği sona erdirmek için yasal süreyi kaçırdığı ve hamileliğini ailesinden gizlediği anlatıldı.

HEM KESTİĞİ HEM YAKTIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin evde doğumun başlaması üzerine bitişikteki kazan dairesine gittiği, doğumu tek başına yaptığı, kazan dairesinde bulunan makas ile kordonu kestiği, en baştan beri bebeği ailesinden gizleyerek planlı bir şekilde eylemlerini gerçekleştirdiği, doğumdan sonra bebekten kurtulmak amacıyla bebeğin boğazını makas ile boynunu derin bir kese oluşturmak suretiyle yaraladığı, bebeğin göğüs hizasında delici kesici aleti sokmak suretiyle göğsüne bıçak batırarak ölümüne sebep olduğu, şüphelinin sonrasında bebekten kurtulmak için üzerindeki doğum yaptığı iç çamaşırı, pijaması ile bebeği çöp kovasına koyduğu ve yakmaya çalıştığı kaydedildi.

Vicdan kırıntısı bulunmayan kadının cezası belli oldu! Doğurduğu bebeği bıçakladı, ateşe verip çöpe attı

BEBEĞİNİN CESEDİNİ ÇÖPE BIRAKTIKTAN SONRA MARKETE GİDİP ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Şüpheli Elif D.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, ‘'Annem ve babam benim hamile olduğumu bilmiyorlardı. Sadece ablam biliyordu. Kordonunu kazan dairesinde ben kestim, sonrasında emzirmeden ve hiçbir şey yapmadan kazan dairesine bıraktım. Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Eve gittiğimde bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesini yıkadım, temizledim. Orayı yıkarken bebeği poşete koydum, tam hatırlamamakla birlikte muhtemelen bebeğe zarar verdim. Daha sonra bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum ancak sonrasında marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Pişmanım'' ifadelerini kullandı.

Vicdan kırıntısı bulunmayan kadının cezası belli oldu! Doğurduğu bebeği bıçakladı, ateşe verip çöpe attı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Elif D.'nin ‘canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Göbek bağıyla boğulan bebek çöpte bulunmuştu! 18 yıllık parmak izi cinayeti aydınlattı
Çöpte bebek cesedi bulunmuştu! Kahreden olayla ilgili yeni gelişme
ETİKETLER
#istanbul
#turkey
#Fetus Infanticide
#Murder
#Elif D
#Heavy Sentence
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.