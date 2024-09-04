Çöpte bebek cesedi bulunmuştu! Kahreden olayla ilgili yeni gelişme

04 Eylül 2024 16:43 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:44

Sinop'ta dün bir çöpte bebek cesedi bulunmuştu. Kahreden olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Annesi olduğu iddia edilen kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Çöp ayrıştırma işlemi yapan görevliler, hareketsiz yatan bir bebek buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Tesis çalışanlarımız saat 10:30 sıralarında çöpleri ayrıştırırken bebek cesediyle karşılaştı. Durumu hemen ekiplere bildirdik. Ceset konteynerden gelmiş, bebeği çöpe atan kişi ya da kişiler en kısa zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Olayın ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bebeğin annesi olduğu iddia edilen bir kadın, bu sabah gözaltına alınarak Sinop Adliyesine getirildi.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan şüpheli, adli makamlar tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili otopsi sonucunun beklendiği belirtildi.