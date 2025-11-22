Menü Kapat
19°
Editor
 Özge Sönmez

50 bin mahkuma kısmi af yolda! İki suç kapsam dışında kalacak

İnfaz indirimi için harekete geçildi. 31 Temmuz 2023 yılından önce işlenen suçları kapsayacak olan düzenleme ile 50 bin mahkuma af yolu gözüktü. Aftan ise yalnızca örgütlü suçlar ile terör suçlarından cezaevinde yatanlar faydalanamayacak. İşte detaylar...

50 bin mahkuma kısmi af yolda! İki suç kapsam dışında kalacak
İnfaz indirimi için düğmeye basıldı. Düzenleme ile 31 Temmuz 2023 yılından önce suç işleyen mahkumlara af yolu açılacak. Cezasının dolmasına 5 yıl ve daha az süre kalanlar şartlı salıverilecek. İşte detaylar...

50 bin mahkuma kısmi af yolda! İki suç kapsam dışında kalacak

BU HAFTA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlikle dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik talepler bir defa daha Meclis gündemine geldi.

50 bin mahkuma kısmi af yolda! İki suç kapsam dışında kalacak

AK Parti ve Adalet Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı 11’inci ’nin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyordu. Ancak, MHP ve Adalet Bakanlığının da talebi ile pakete COVID-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamını genişleten bir maddenin eklenmesi gündeme geldi.

BU TARİHTEN ÖNCESİNE BAKILACAK

Bu sebeple, Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulması da önümüzdeki haftaya kaldı. Daha önce çıkarılan düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde cezası kesinleşenleri kapsıyordu. Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak mahkûmiyeti kesinleşmeyenlere de cezaevinden erken çıkma yolu açacak. Aynı düzenleme haziran ayında çıkarılan 10’uncu yargı paketi ile gündeme gelmiş, ancak son anda rafa kaldırılmıştı.

50 bin mahkuma kısmi af yolda! İki suç kapsam dışında kalacak

KRİTİK TARİH VERİLDİ

Düzenleme Meclis’ten geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

50 BİN MAHKUM FAYDALANACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; örgütlü suçlar ile terör suçlarının hariç tutulacağı düzenlemeden ilk etapta 50 bin civarında hükümlünün yararlanacağı belirtiliyor. Ancak bu sayının mahkemelerde süren dava süreçleri ilerledikçe artacağı ifade ediliyor.

Adalet Bakanlığı kaynakları, “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Çünkü bu tarihten önce suç işlemiş olsa da cezası belki 3 ay sonra belki 3 yıl belki 10 yıl sonra kesinleşecek olanlar var. O sebeple, ceza kesinleştiğinde bu düzenlemeden yararlanma söz konusu olacağı için sayı artar” dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynakları eski düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin tartışmaların haklı olduğuna dikkat çekiyorlar. Yapılan değerlendirmelerde “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı. Aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O nedenle 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınarak düzenleme yapılacak” görüşü dile getiriliyor.

