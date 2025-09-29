İsrail, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na yeni saldırı planlıyor

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan, Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in yeniden saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN, filonun 4 gün içinde Gazze'ye ulaşacağını belirtti. Habere göre, İsrail ordusu, filoyu kontrol altına almak için girişimde bulunacak.

İSRAİL HAZIRLIK YAPIYOR

Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet'in, son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, tatbikatın katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek için yapıldığı iddia edildi.

KAN, İsrail’in son günlerde filo organizatörlerine insani yardımların Aşkelon Limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif ettiğini ancak bu teklifin organizatörler tarafından reddedildiğini öne sürdü. Kanala göre Tel Aviv, bu durumu organize bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

FİLO SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Filoya daha önce Tunus’tan yola çıkmaya hazırlandığı sırada 9 ve 10 Eylül tarihlerinde ve dün gece saatlerinde üç kez İHA saldırısı düzenlenmişti. Açlığı bir savaş aracı olarak kullanmakla suçlanan İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak amacıyla şimdiye kadar organize edilen en kalabalık deniz filosu olan Küresel Sumud Filosu ile Gazze’ye hareket eden 500’den fazla aktivist arasında insani yardım çalışanları, siyasetçiler, hekimler, gazeteciler, sanatçılar, din adamları ve hukukçular da yer alıyor.

GAZZE'YE DOĞRU YOLA ÇIKAN EN BÜYÜK FİLO SUMUD

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.