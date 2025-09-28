İsrail ordusundan Suriye'ye baskın! Halka zorla anket yaptılar

İsrail ordusuna ait 15 araçtan oluşan bir askeri birlik, Suriye'nin Kuneytra ilinde yer alan Sayda köyüne baskın düzenledi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail askerlerinin yardım dağıtımı bahanesiyle köy halkını anket yapmaya zorladığı ancak köy halkının bu girişimi reddettiği ve İsrail'den herhangi bir yardım kabul etmediği aktarıldı.

İSRAİL ASKERİ ÜSLER KURUP DEVRİYE ATIYOR

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.