Hamas, İsrail ile müzakereleri durdurdu! Doha saldırısı hatırlatıldı

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'daki müzakere heyetine suikast girişiminin ardından Hamas, ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve arabuluculardan yeni bir teklif almadıklarını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş arabuluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, müzakerelerin "9 Eylül’de başkent Doha’da gerçekleşen suikast girişiminden bu yana durduğu" aktarıldı.

Söz konusu tarihte İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes önerisini görüşmekte olan Hamas heyetini Doha’da hava saldırısıyla hedef almıştı.

Katar saldırıyı kınamış ve "bu saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" duyurmuştu.

Saldırıdan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin başında bulunduğu heyetin sağ kurtulduğu ancak Halil Hayye'nin Ofis Müdürü Cihad Lebed, Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

"TEKLİFLERE HAZIRIZ"

Hamas açıklamasında ayrıca, arabuluculardan gelecek muhtemel teklifleri "olumlu ve sorumlu şekilde değerlendirmeye hazır olduklarını ancak bunun Filistin halkının ulusal haklarını garanti altına alması gerektiğini" vurguladı.

Hamas, 18 Ağustos’ta arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve esir takası teklifini kabul etmiş ancak İsrail bu öneriye cevap vermemişti. Hamas’ın kabul ettiği teklifin, daha önce İsrail tarafından da onaylanan (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkof planıyla uyumlu olduğu belirtilmişti.

İsrail iç siyasetinde ise muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu "kişisel siyasi çıkarları için savaşın sonlanmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle" suçluyor.

Netanyahu halihazırda yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya bulunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi de kendisi hakkında Gazze’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama talep ediyor.