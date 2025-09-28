İsrail, Gazze'de iki evi havaya uçurdu! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda Cemel ve Ebu Amir ailelerine ait iki eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Yerel kaynaklar, bombalanan evlerin enkazı altında kalan kişilerin olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.