Eurovision'a İsrail'in katılım durumu için oylama çağrısı: Türkiye de oy kullanabilecek

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda diskalifiye edilmesi gündemde. Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), üye ülkelerin İsrail'in yarışmaya katılması konusunda oylama çağrısında bulundu.

Eurovision'a İsrail'in katılım durumu için oylama çağrısı: Türkiye de oy kullanabilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 09:34

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in 2026 yılında 'a katılması konusunda 68 üye yayıncıya 'Oylama yapalım' çağrısında bulundu. İsrail’in yarışmadan çıkarılması için yapılacak oylamada kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirildi. Eğer üyelerin yüzde 50'sinden fazlası İsrail aleyhinde oy kullanırsa İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılamayacak.

Oylamaya sadece yarışmaya aktif katılan ülkeler değil, EBU üyesi yayıncılar da dahil olacak. Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanabilecek.

Eurovision'a İsrail'in katılım durumu için oylama çağrısı: Türkiye de oy kullanabilecek

İSRAİL'İN KATILIMI BOYKOTA NEDEN OLMUŞTU

'in 'deki katliamları nedeniyle özellikle Avrupa’da birçok sanatçı ve sivil toplum örgütü, İsrail’in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. İzlanda, Norveç, İrlanda, İsviçre gibi ülkelerden sanatçılar ve yayın kuruluşları da çağrılarına destek vermişti.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision’da İsrail, şarkıcı Yuval Raphael ile yarışmış ve ikinci olmuştu.

