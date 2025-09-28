Eurovision'a İsrail'in katılım durumu için oylama çağrısı: Türkiye de oy kullanabilecek

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in 2026 yılında Eurovision'a katılması konusunda 68 üye yayıncıya 'Oylama yapalım' çağrısında bulundu. İsrail’in yarışmadan çıkarılması için yapılacak oylamada kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirildi. Eğer üyelerin yüzde 50'sinden fazlası İsrail aleyhinde oy kullanırsa İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılamayacak.

Oylamaya sadece yarışmaya aktif katılan ülkeler değil, EBU üyesi yayıncılar da dahil olacak. Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanabilecek.

İSRAİL'İN KATILIMI BOYKOTA NEDEN OLMUŞTU

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle özellikle Avrupa’da birçok sanatçı ve sivil toplum örgütü, İsrail’in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. İzlanda, Norveç, İrlanda, İsviçre gibi ülkelerden sanatçılar ve yayın kuruluşları da boykot çağrılarına destek vermişti.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision’da İsrail, şarkıcı Yuval Raphael ile yarışmış ve ikinci olmuştu.